Vücudunuzun şekli işaret veriyor! Alzheimer, inme veya kalp krizi riskine yatkın olanlar...

Dr. Alexis M. Stranahan ve meslektaşlarının Nature Communications dergisinde yayınladıkları rapora göre, "armut şeklindeki" insanlarda bulunan deri altı yağında tipik olarak beyaz yağ hücreleriyle karışan bej yağ hücrelerinin deri altı yağının beyin korumasına aracılık ettiğini keşfettiler.

"ELMA ŞEKLİNDEKİ İNSANLAR DAHA AZ RİSK ALTINDA"

Karın boşluğunda genellikle karaciğer gibi iç organların etrafında ve ve bu boşlukta yağ kümeleri olan "elma şeklindeki" insanlardan ziyade kilosu genellikle daha eşit dağılan armut biçimli insanların, kalp hastalığı gibi kalp-damar ve metabolizma problemleri için daha az risk altında kabul edilir.

Çalışmanın ilgili yazarı Stranahan, şimdi bilim insanlarının bej yağ hücrelerinin beyindeki sinirleri koruyucu ve iltihap karşıtı etkileri için "vazgeçilmez" olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Geçen yıl The Journal of Clinical Investigation'da iç organlardaki yağlanmanın yerleşik bağışıklık hücrelerine bir mesaj gönderdiğini bildiren Stranahan, aslında bej yağlar olmadan, yüksek yağlı bir diyet karşısında, deri altı yağının daha tehlikeli iç organ yağlanması gibi davranmaya başladığını gördüklerini belirtiyor. Beyinde iltihaplanmayı tetikleyen bu durumun, nihayetinde beynin bilişsel işlevlerine zarar verdiği belirtiliyor.

"BEJ YAĞ HÜCRELERİ KORUYOR"

Organların etrafındaki yağ çoğunlukla beyaz yağ hücreleridir ve enerjiyi kanda bulunan başka bir yağ türü olan trigliseritler olarak depolar ve yüksek düzeyde kalp hastalığı ve felç için bir risk faktörüdür. Özellikle genç insanlarda deri altı yağ, beyaz ve bej yağ hücrelerinin bir karışımıdır ve bu bej hücreler, mitokondri adı verilen güç merkezleriyle dolu olan ve yağ ve şekerleri ısı üretmek için etkili olan kahverengi yağ hücrelerine benzer.

Tüm yağlar, iltihabı hem teşvik edebilen hem de sakinleştirebilen bağışıklık hücreleriyle dolu olma eğilimindedir. Bej yağın, bu bağışıklık hücreleriyle sürekli etkileşime girerek, deri altı yağda iltihap önleyen sitokini harekete geçirdiği tespit edildi.

Stranahan ve ekibi daha fazla baktıklarında, nakledilen bej yağ hücrelerinin pozitif, koruyucu etkisine çağrılan şeyin, nakledilen yağın kendisinden gelen bağışıklık hücreleri değil, alıcının meninkslerindeki kendi T hücreleri olduğunu buldular.