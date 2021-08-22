Vücudunuzun şekli işaret veriyor! Alzheimer, inme veya kalp krizi riskine yatkın olanlar...

Dr. Alexis M. Stranahan ve meslektaşlarının Nature Communications dergisinde yayınladıkları rapora göre, "armut şeklindeki" insanlarda bulunan deri altı yağında tipik olarak beyaz yağ hücreleriyle karışan bej yağ hücrelerinin deri altı yağının beyin korumasına aracılık ettiğini keşfettiler.
"ELMA ŞEKLİNDEKİ İNSANLAR DAHA AZ RİSK ALTINDA"
Karın boşluğunda genellikle karaciğer gibi iç organların etrafında ve ve bu boşlukta yağ kümeleri olan "elma şeklindeki" insanlardan ziyade kilosu genellikle daha eşit dağılan armut biçimli insanların, kalp hastalığı gibi kalp-damar ve metabolizma problemleri için daha az risk altında kabul edilir.
Çalışmanın ilgili yazarı Stranahan, şimdi bilim insanlarının bej yağ hücrelerinin beyindeki sinirleri koruyucu ve iltihap karşıtı etkileri için "vazgeçilmez" olduğunu gösterdiğini söylüyor.
Geçen yıl The Journal of Clinical Investigation'da iç organlardaki yağlanmanın yerleşik bağışıklık hücrelerine bir mesaj gönderdiğini bildiren Stranahan, aslında bej yağlar olmadan, yüksek yağlı bir diyet karşısında, deri altı yağının daha tehlikeli iç organ yağlanması gibi davranmaya başladığını gördüklerini belirtiyor. Beyinde iltihaplanmayı tetikleyen bu durumun, nihayetinde beynin bilişsel işlevlerine zarar verdiği belirtiliyor.
"BEJ YAĞ HÜCRELERİ KORUYOR"
Organların etrafındaki yağ çoğunlukla beyaz yağ hücreleridir ve enerjiyi kanda bulunan başka bir yağ türü olan trigliseritler olarak depolar ve yüksek düzeyde kalp hastalığı ve felç için bir risk faktörüdür. Özellikle genç insanlarda deri altı yağ, beyaz ve bej yağ hücrelerinin bir karışımıdır ve bu bej hücreler, mitokondri adı verilen güç merkezleriyle dolu olan ve yağ ve şekerleri ısı üretmek için etkili olan kahverengi yağ hücrelerine benzer.
Tüm yağlar, iltihabı hem teşvik edebilen hem de sakinleştirebilen bağışıklık hücreleriyle dolu olma eğilimindedir. Bej yağın, bu bağışıklık hücreleriyle sürekli etkileşime girerek, deri altı yağda iltihap önleyen sitokini harekete geçirdiği tespit edildi.
Stranahan ve ekibi daha fazla baktıklarında, nakledilen bej yağ hücrelerinin pozitif, koruyucu etkisine çağrılan şeyin, nakledilen yağın kendisinden gelen bağışıklık hücreleri değil, alıcının meninkslerindeki kendi T hücreleri olduğunu buldular.
"ALZHEIMER VE İNMEYE ÇARE OLABİLİR"
Kronik obezitede kendi bağışıklık hücrelerinizin beyne ulaşabileceğine dair kanıtlar var. Stranahan, "Heyecan verici çünkü periferik bağışıklık hücrelerinin beyinle bilişi teşvik edecek şekilde etkileşime girmesi için bir yolumuz var" diyor ve bağışıklık hücrelerinin beyinde inme ve Alzheimer'a katkıda bulunmak gibi yapabileceği birçok kötü şey olduğuna dikkat çekiyor.
Ekibin sonraki hedefleri arasında, nakledilen yağı nereye koyduğunuzun ne kadar önemli olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek, örneğin deri altı yağının deri altı bir bölgeye aktarılmasının bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlamak için daha iyi çalışıp çalışmayacağı; iç organ yağının deri altı bir bölgeye nakledilmesinin zarar verici etkisini azaltıp azaltmadığı; ve deri altı yağının aktif bir iltihap karşıtı mesaj gibi görünen şeyleri nasıl gönderdiğini daha iyi anlamak bulunuyor.
Ancak onların ve diğerlerinin halihazırda buldukları, bilişsel gerileme için en fazla risk altında olanlar için bir biyobelirteç olabilecek doğal yağ dağılımının öneminin altını çiziyor, diyor. Obezitenin evresi başka bir faktör olabilir, çünkü yüksek yağlı bir diyet ne kadar uzun süre devam ettirilirse ve deri altı yağın o kadar fazla arttığını, koruyucu güçlerinin azaldığını ve iç organlardaki yağın arttığını gösteren erken kanıtlara sahiptir.
"İÇ ORGANLARDA YAĞLANMA ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR"
Stranahan, sağlıklı, obez olmayan genç bir insanda bile iç organlardaki yağın daha yüksek düzeyde iltihap oluşturacağını belirtiyor. Stranahan, bulgularının aşırı kilolu bireylerde aşırı endişe yaratmasını veya onlara karşı daha fazla önyargı oluşturmasını istemediğini, bunun yerine çalışmanın, risk faktörlerini ve bireylerin ihtiyaçlarına göre farklı noktaları ve müdahale yöntemlerini daha iyi belirlemekle ilgili olduğunu vurguluyor.
Yetişkinlerde kahverengi yağ, öncelikle kürek kemikleri arasında ve göğsün üst kısmında bulunur. Kanıtlar, kahverengi ve bej yağ hücrelerini, günde birkaç saat boyunca ve yoğun egzersiz yoluyla daha soğuk sıcaklıklara maruz bırakarak artırabileceğimizi gösteriyor. Bu yaklaşımlar ayrıca beyaz yağın oluşmasını da sağlayabilir. Çoğumuz muhtemelen yağ hücresi türlerinin bir kombinasyonuna sahibiz: çoğunlukla beyaz, daha az bej ve hatta daha az kahverengi, diyor.