Vücuttaki bu ağrı damar tıkanıklığının işareti! Organları durma noktasına getiriyor…

Akciğerinizdeki bir kan pıhtısı, akciğerlerinize giden kan akışını durdurur. Organınızın çalışmaya devam etmesi için kana ihtiyacı olduğundan, bu durum hızla hayati tehlike oluşturabilir. Kalbinizin ana arterindeki kan pıhtıları da kalp krizine neden olacağından ciddi bir tıbbi acil durumdur.

Her organ gibi kalbinizin de hayatta kalabilmesi için kana ihtiyacı vardır. Kan akışı engellendiğinde ise hasar görecektir ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir.

Her iki pulmoner emboli de benzer semptomlara sahiptir. American Heart Association: "Kalp veya akciğerlerdeki bir kan pıhtısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve üst vücutta kollarda, sırtta, boyunda veya çenede rahatsızlık gibi kalp krizi veya pulmoner emboli düşündüren semptomlar içerebilir" diyor.

Ayrıca kan pıhtılarının felç başlangıcıyla bağlantılı olduğu da bilinmektedir. Beyindeki bir kan pıhtısı baş ağrılarına, konuşma değişikliklerine, felce (hareket edememe), baş dönmesine ve konuşmada veya konuşulanları anlamada güçlüklere neden olarak olası bir inme gibi belirtiler verebilir.

ARTER VE DAMARLARDAKİ PIHTIYI ÖNLEMENİN YOLU

NHS Inform'a göre atardamarlarınızdaki kan pıhtısı vakalarının çoğu aterosklerozdan kaynaklanır. Ateroskleroz, atardamarlarınızın duvarlarında yağ birikintilerinin birikerek damarlarının daha sert ve daha dar hale getirmesine verilen isimdir.