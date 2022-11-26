Vücuttaki bu ağrı damar tıkanıklığının işareti! Organları durma noktasına getiriyor…

Semptomlar özellikle akciğerlerinizi çevreleyen damarlarda veya kalpte bir kan pıhtısı olduğunda görülmektedir.
Bazen kan pıhtılarında ise, örneğin deri yüzeyine yakın bir yerde olanlarda acil bir tıbbi durum olduğu düşünülmez. Ancak diğer durumlarda, derin ven trombozu (DVT) gibi bir rahatsızlık geliştirmeniz anlamına geleceği için acil bir tıbbi durum kabul edilir.
Hayatları boyunca her 20 kişiden birini etkileyen DVT, vücudunuzun derinliklerindeki bir damarda kan pıhtılaşması durumudur. Normalde bacaklarınızda başlar, ancak pıhtı kopup akciğerlerinize yayılırsa pulmoner emboliye neden olabilir.
Akciğerinizdeki bir kan pıhtısı, akciğerlerinize giden kan akışını durdurur. Organınızın çalışmaya devam etmesi için kana ihtiyacı olduğundan, bu durum hızla hayati tehlike oluşturabilir. Kalbinizin ana arterindeki kan pıhtıları da kalp krizine neden olacağından ciddi bir tıbbi acil durumdur.
Her organ gibi kalbinizin de hayatta kalabilmesi için kana ihtiyacı vardır. Kan akışı engellendiğinde ise hasar görecektir ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir.
Her iki pulmoner emboli de benzer semptomlara sahiptir. American Heart Association: "Kalp veya akciğerlerdeki bir kan pıhtısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve üst vücutta kollarda, sırtta, boyunda veya çenede rahatsızlık gibi kalp krizi veya pulmoner emboli düşündüren semptomlar içerebilir" diyor.
Ayrıca kan pıhtılarının felç başlangıcıyla bağlantılı olduğu da bilinmektedir. Beyindeki bir kan pıhtısı baş ağrılarına, konuşma değişikliklerine, felce (hareket edememe), baş dönmesine ve konuşmada veya konuşulanları anlamada güçlüklere neden olarak olası bir inme gibi belirtiler verebilir.
ARTER VE DAMARLARDAKİ PIHTIYI ÖNLEMENİN YOLU
NHS Inform'a göre atardamarlarınızdaki kan pıhtısı vakalarının çoğu aterosklerozdan kaynaklanır. Ateroskleroz, atardamarlarınızın duvarlarında yağ birikintilerinin birikerek damarlarının daha sert ve daha dar hale getirmesine verilen isimdir.
Sert damarlar sağlık açısından sorun teşkil eder. Çünkü kan damarları doğal olarak genişleme özelliğine sahiptir ve bu da kanın içlerinden geçmesine izin verir. Sert kan damarları ise bunun olmasını engeller.Aterosklerozu ve dolayısıyla arterinizdeki kan pıhtılaşmasını önlemenin en iyi yollarından biri, kanınızdaki LDL "kötü" kolesterol miktarını düşürmektir.
Bunu daha az kırmızı et, sert peynir ve yüksek düzeyde doymuş yağ içeren diğer yiyecekleri yiyerek yapmak mümkündür. Doymuş yağların, bunun olmasına izin veren reseptörleri bloke ederek vücudunuzun kolesterolü kanınızdan çıkarmasını engellediği düşünülmektedir. Sigarayı bırakmak, arter kan pıhtılaşmasının önlenmesine de yardımcı olabili. Çünkü nikotin kan damarı duvarlarınızın sertleşmesine neden olabilir.
Venöz kan pıhtılaşmasını (toplardamalarda oluşan kan pıhtılaşması) önlemek için verilen tavsiyeler de oldukça benzerdir. Bununla birlikte, özellikle uzun mesafeli bir uçak yolculuğundaysanız, bacaklarınızı hareket ettirdiğinizden emin olmanızın büyük önem taşıdığı söylenmektedir.
Mayo Clinic: "Ameliyat olduysanız veya yatak istirahatindeyseniz, mümkün olan en kısa sürede hareket etmeye çalışın. Otururken bacak bacak üstüne atmayın. Bunu yapmak kan akışını engelleyebilir. "Seyahat ederken bacaklarınızı esnetmek için sık sık mola verin. Uçaktayken ara sıra ayakta durun veya yürüyün.
"Araba ile seyahat ediyorsanız, her saat başı mola verin ve dolaşın. Yürüyemiyorsanız, alt bacak egzersizleri yapın. Ayak parmaklarınızı yerde tutarken topuklarınızı kaldırın ve indirin. Ardından topuklarınızı yerde tutarken ayak parmaklarınızı kaldırın." Uzmanlar bunlara ek olarak sigarayı bırakmanızı ve kilonuzu sağlıklı bir aralıkta tutmanızı öneriyor ve "Düzenli egzersiz kan pıhtılaşması riskini azaltır" diye ekliyor.