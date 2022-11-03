Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Sadece bir kaşığı ağrı sızı bırakmıyor

Miami Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından yürütülen araştırmanın bir parçası olarak, altı haftalık bir denemede diz osteoartriti olan 260'tan fazla hasta yer aldı.

Hastalara günde iki kez zencefil özütü veya plasebo verildi ve kurtarma ilacı olarak asetaminofen kullanıldı. Tüm bunların sonucunda ise, "247 değerlendirilebilir hastada, ayakta dururken diz ağrısında azalma yaşayan yanıt verenlerin yüzdesi, kontrol grubuna kıyasla zencefil özü grubunda daha fazlaydı.