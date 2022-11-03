Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Sadece bir kaşığı ağrı sızı bırakmıyor

Sağlığınızı olumsuz yönde etkileyen iltihaplanmalar, tedavi edilmediğinde çeşitli riskli sorunlara yol açabilir. Özellikle eklem iltihabı, ilerlediğinde doku hasarına yol açarak, sakatlığa neden olabilir. İşte bu iltihaplanmayı doğal yöntemlerle nasıl çözebileceğinize bir bakalım.
Artrit ve diğer eklem sorunları yaklaşık 10 milyon insanı etkiliyor. Bu iltihaplanma hareketi kısıtlarken eklemlerde ciddi ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilirler. Durumun tedavisi olmasa da semptomları hafifletmeye yardımcı olacak yollar bulunuyor.
Birçok tıbbi durum gibi, diyetin artrit üzerinde bir etkisi olabileceğine dair kanıtlar var. Yapılan bazı çalışmalarda zencefilin birçok komplikasyonları önlediği ortaya çıkmıştır.
Miami Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından yürütülen araştırmanın bir parçası olarak, altı haftalık bir denemede diz osteoartriti olan 260'tan fazla hasta yer aldı.
Hastalara günde iki kez zencefil özütü veya plasebo verildi ve kurtarma ilacı olarak asetaminofen kullanıldı. Tüm bunların sonucunda ise, "247 değerlendirilebilir hastada, ayakta dururken diz ağrısında azalma yaşayan yanıt verenlerin yüzdesi, kontrol grubuna kıyasla zencefil özü grubunda daha fazlaydı.
Yüksek derecede saflaştırılmış ve standardize edilmiş bir zencefil, diz osteoartriti semptomlarını azaltma da çok etkilidir. Aynı zamanda, OA'larını tedavi etmek için zencefil kullanan kişilerin ağrı ve sakatlıkta önemli azalmalar gördüğünü buldu. Ayrıca günde bir kaşığı bile vücudunuzu tüm mikroplardan arındırıyor.
ZENCEFİL KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR
Karaciğer kanseri olan hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, zencefil özü kullanımını test etti. Bunun sonucunda ise zencefil özü, karaciğer kanserli hayvanlarda NFkappaB'nin (hücre canlılığını kontrol eden bir protein kompleksi) ve tümör nekroz faktörü-alfa'nın yüksek ekspresyonunu önemli ölçüde azalttığı ortaya çıktı.
Zencefil, pro-inflamatuar TNF-alfa'nın baskılanması yoluyla NFkappaB'yi etkisiz hale getirerek bir anti-kanser ve anti-inflamatuar olarak hareket edebilir.
ZENCEFİLİN DİĞER FAYDALARI
İLTİHABA İYİ GELEN İÇECEK: YEŞİL ÇAY
Muhtemelen yeşil çayın içebileceğiniz en sağlıklı içeceklerden biri olduğunu duymuşsunuzdur. Araştırmalar, onu içmenin kalp hastalığı, kanser, Alzheimer hastalığı, obezite ve diğer rahatsızlık riskinde azalma ile ilişkili olduğunu bulmuştur.
BU GIDALARDAN UZAK DURUN!
Diyetinizi besleyici anti-inflamatuar bileşenlerle doldurmanın yanı sıra, inflamasyonu artırabilecek gıdaların tüketimini sınırlamak önemlidir. Örneğin, fast food, dondurulmuş yemekler ve işlenmiş etler gibi gıdalardan mutlaka uzak durun.