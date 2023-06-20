Yalnızca soylular kullanabiliyordu! 5000 yıllık “Otların Kralı”: Enerji seviyesine tavan yaptıran o bitki…

Asya'nın ginseng bitkisi, 5.000 yıldan daha uzun bir süre önce Çin'in Mançurya dağlarında keşfedildi. Bitkinin iyileştirici özellikleri o kadar güçlüydü ki, onu yalnızca kraliyet ailesi ve diğer soylular kullanabilirdi.
Gerçekten de, ginseng'in güçlü faydalarının hikayeleri her yere yayıldı ve ona Otların Kralı takma adını kazandırdı. İşte bu faydalara modern bilimin merceğinden daha yakından bir bakış, böylece ginseng çayının sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
GİNSENG ÇAYI NEDİR?
Ginseng çayı, ginseng kökünden yapılan bitkisel bir takviyedir. Kökün kendisini kaynatabilir veya marketten ginseng çay poşetleri satın alabilirsiniz. Ginseng çayı yapmak için iki bitki kullanılır:
Asya ginsengi (Panax ginseng) ve Amerikan ginsengi (Panax quinquefolius, L). Her ikisinin de benzer faydaları bulunsa da farklı kimyasal yapıları vardır.
Ginseng'den renk açısından da farklılıklar olduğunu duyabilirsiniz:
Hem beyaz ginseng hem de kırmızı ginseng, Asya ginseng bitkisinden gelir, ancak farklı şekilde hazırlanırlar. Beyaz ginseng güneşte kurutulurken, kırmızı ginseng buharda pişirilir ve ardından nem içeriği %15'in altına düşene kadar kurutulur.
Beslenme uzmanı Mary Sabat, "Asya ginsengi daha uyarıcı ve enerji verici olarak kabul edilirken, Amerikan ginsengi daha serinletici ve sakinleştirici olarak kabul edilir" diyor.
Bilim insanları, ginsengin iyileştirici gücünün nereden geldiğinden emin değiller, ancak ginsenosidler bir rol oynuyor. Ginseng bitkisi tarafından üretilen bu bileşikler, antialerjik, antidiyabetik ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.
GİNSENG ÇAYI NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAYABİLİR?
Hangi ginseng çayını seçerseniz seçin, içmek çeşitli potansiyel faydalar sunar. Sabat, birçok insan vücudun stresle başa çıkmasına yardımcı olan ve genel refahı destekleyen bir madde olan adaptojen olarak kullanıldığını belirtiyor. Enerjiyi artırma ve sağlıklı bağışıklığı ve yaşlanmayı teşvik etme yeteneğinden dolayı, ginsenge genellikle "Yeşil Altın" denmesi şaşırtıcı değildir. İşte ginseng çayının 6 faydası...
KİLO KAYBI
Birkaç çalışma, ginseng çayı ile kilo kaybı arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Egzersiz ve Rehabilitasyon Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma , ginsenosidlerin sindirime yardımcı olan bir hormon olan kolesistokinin (CKK) etkilerini artırdığını buldu. Bilim insanları, hayvan modellerinde ginsenosidlerin deneklerde daha uzun süre tok hissetmelerini sağladığını buldular.
ENERJİ SEVİYESİNİ İYİLEŞTİRİR
Kadınların erkeklere göre neredeyse iki kat daha fazla yorgunluk çekme olasılığı vardır, bu nedenle diyetinize ginseng çayını dahil etmek mantıklıdır. 10 farklı çalışmanın gözden geçirildiği bilimsel bir çalışmada, ginseng'in kronik yorgunluk sendromunun etkilerini bir plaseboya kıyasla önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu.
DAHA SAĞLIKLI, DAHA GENÇ GÖRÜNEN BİR CİLT
Ginseng, birçok cilt bakım ürününde popüler bir bileşendir ve Asya'nın bazı bölgelerinde yüzyıllardır güzellik yardımcısı olarak kullanılmaktadır. Örneğin, 1500'lerde yaşamış Koreli şair ve dansçı Hwang Jini'nin güzel bir cilt için ginseng çayı içtiği rivayet edilir. Uzman Diyetisyen Bill Bradley , "Ginseng çayı birkaç şekilde sağlıklı cildi destekleyebilir" diyor . "Antioksidan özellikleri cildi hasardan korumaya yardımcı olur. Bazı araştırmalar ayrıca ginsengin cilt nemini destekleyebileceğini , kırışıklıkları azaltabileceğini ve cilt elastikiyetini korumaya yardımcı olabilecek kollajen üretimini artırabileceğini öne sürüyor.
DAHA GÜÇLÜ, DAHA KALIN SAÇLAR
Kadınların yaklaşık %50'si hayatlarının bir döneminde saç dökülmesi yaşar ve bu sayı yaşlandıkça %80'e çıkar. Saç dökülmesi güveni ve benlik saygısını olumsuz etkileyebilir, ancak ginseng çayı gibi doğal bir çare rahatlama sağlayabilir. Bir çalışma, ginseng'in saç büyümesinden sorumlu proteinleri düzenlemeye yardımcı olan bileşiklere sahip olduğunu buldu. Bir diğeri , ginsengin kafa derisindeki dermal hücrelerin sayısını arttırdığını, saç köklerini ve saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olduğunu buldu. Avantajlarından yararlanmak için, ginseng çayını (soğuduktan sonra) saçınıza masaj yapmayı deneyin veya ginseng ile formüle edilmiş bir şampuan kullanmayı deneyebilirsiniz.
DAHA İYİ KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİ
Diyabet her yaştan ve cinsiyetten insanı etkiler, ancak kadınlar için komplikasyonlar genellikle daha şiddetlidir . Kan şekerinizi kontrol altında tutmakta zorlanıyorsanız, ginseng çayı yardımcı olabilir. Sabat, "Ginseng'deki belirli bileşiklerin, insülin sekresyonunu artırarak, glikoz metabolizmasını iyileştirerek ve insülin direncini azaltarak anti-diyabetik etkilere sahip olduğu bulundu" diyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR
Romatoid artrit ve Grave hastalığı gibi otoimmün bozukluklar kadınları erkeklerden çok daha fazla etkiler ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi bunlara yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Bir kez daha ginseng çayına dönüyoruz. Ginseng bitkisi güçlü antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Hayvan çalışmaları bu faydaları doğrulamaktadır. Özellikle biri, kırmızı ginseng yiyen kemirgenlerin bağışıklık hücrelerinde ve karaciğer antioksidanlarında bir artış yaşadığını buldu.
Ginseng çayı güvenlidir ve genellikle iyi tolere edilir, ancak bazı insanlarda yan etkilere neden olur. Düzenli olarak ginseng çayı içmeye veya takviye yapmaya başlamadan önce doktorunuzla veya başka bir kalifiye sağlık uzmanıyla konuşun. Bradley, "Kişisel sağlık geçmişinize ve mevcut ilaçlarınıza göre rehberlik sağlayabilirler" diyor.