Yama Testinde Neye Bakılır? Alerji Testi (Deri Yama Testi) Nasıl Yapılır ve Sonucu Nasıl Değerlendirilir?

Skin patch yani deri yama testi, deri problemi ile ilgili sorunlarda çok sık duyulan kavramlardan birisidir. Yama testinde neye bakılır sorusu çoğu kullanıcının araştırdığı konular arasındadır. Daha önce bu tür test yapmamış kişiler, ne amaçla yama testi yapıldığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bazı belirtileri taşıyan kişiler hastanede doktor kontrolünde yama testi yaptırır. Yama testi nasıl yapılır sorusu da bu durumda önem kazanacaktır. Deri yama testi sonucunun nasıl değerlendirildiği ve bu sonuca göre ne gibi tedavi yöntemlerinin uygulanacağı da çok sık araştırılmıştır. Alerji testi nasıl yapılır ve sonucu nasıl değerlendirilir? Bu yazımızda sizler için yama testi hakkında merak edilen bilgilere yer verdik. Yama testinde neye bakılır başlıklı yazımıza dair detaylar...

Yama Testinde Neye Bakılır?

Alerji yama testinde neye veya nelere bakılır sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Skin patch olarak da bilinen bu test, alerjik kontakt dermatit yani temas egzaması denilen egzamanın tanısı için kullanılmıştır. Yama testi bu hastalığa sebep olabilecek alerjenleri tespit etmek üzere uygulanmıştır. Yama testinde takı, dövme, saç boyası veya kozmetik ürünler gibi kimyasal malzemelerin egzama teşhisinde kullanılır. Bu testi uygularken alerjen etkisi olan malzemeler tespit edilip maddeye sürülür ve steril bant ile üzeri kapatılır. Bu durumda test sonucuna göre bir yol izlenir.

Yama Testi Nasıl Yapılır?

Yama testi nasıl yapılır sorusu, özellikle daha önce bu testi yapmayan kişilerin merak ettiği sorular arasında yer almıştır. Belirli maddelere alerjisi olan ve deride döküntü, egzama gibi belirtiler taşıyan kişiler ilk etapta hastaneye başvurur. Skin patch olarak da bilinen bu test hangi bölümde yapılır sorusuna dermatoloji kliniği söylenebilir. Yama testi için öncelikle vazelin içinde hazırlanmış veya özel bantlara emdirilen kimyasal ürünler doğrudan sırta yapıştırılması şeklinde uygulanır. Sırt önce temizlenir ve bu bant yapıştırılır. Bu test için kişinin 48 saat boyunca bandı çıkarmaması ve banyo yapmaması söylenir. Bu sürenin sonunda hekim tarafından bantlar yerlerinden çıkarılır ve 30 dakika sonra değerlendirme yapılır.

Yama Testi Sonucu Nasıl Değerlendirilir?

Yama testi sonrasında sonucu nasıl değerlendirilir veya nasıl yorumlanır sorusu dikkatimizi çekecektir. Bununla beraber deri yama testinde pozitif veya negatif ne demek soruları oluşacaktır. Testin değerlendirilmesinde deride herhangi bir kızarıklık veya reaksiyon yoksa negatiftir. Eğer hafif bir kızarıklık varsa kuşkulu reaksiyon sonucuna varılır. Eğer kişide kabarıklık, kızarıklık ve su toplaması varsa alerjik kontakt dermatit teşhisi konulur. Bu durumda test sonucu pozitif ise alerjen deriyle temas ettiğinde reaksiyon görülür. Eğer negatif ise deride hiçbir reaksiyon izlenmez.