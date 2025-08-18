Yanlış ayakkabı kullanımı sağlığı tehdit ediyor! Uzmanlar uyardı: "Özellikle o kişilerde..."



AYAK BAKIMI VE GÜNLÜK KONTROL

Hastaların her gün ayaklarını kontrol etmesi gerektiğini belirten Akçay, şu önerilerde bulundu. Ayakları yaralar, kızarıklık, su toplaması, çatlak veya renk değişikliği açısından inceleyin. Ayak altını görmek için ayna kullanın. Ilık suyla yıkayın, parmak aralarını dikkatlice kurulayın. Tırnak batması veya nasır varsa kendi başınıza müdahale etmeyin. Çıplak ayakla dolaşılmaması gerektiğini vurgulayan Akçay, "Sahilde, havuz kenarında ya da bahçede diyabetik terlik veya ayakkabı kullanılmalı. Nefes alabilen, dikişsiz ve ortopedik ayakkabılar tercih edilmeli. Yeni ayakkabılar önce evde kısa süreli denenmeli. Pamuklu ve dikişsiz çoraplar giyilmeli, her gün değiştirilmelidir" dedi. Yeni yara veya su toplaması, kızarıklık ve şişlik, ayakta sıcaklık artışı, iltihap ya da kötü koku gibi durumlarda vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerektiğini söyleyen Akçay, düzenli doktor kontrolünün ve kan şekeri takibinin de hayati önem taşıdığını vurguladı.