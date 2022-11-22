Yarım milyon insan incelendi: İşte bunamayı 9 yıl önceden haber veren o belirti!

Hastalığın teşhis edildiği anlarda, ilerlemiş dönemdeki bir demansla karşılaşılabilir, bu durum ise hastalığın seyrini değiştirmek için geç kalındığı anlamına gelebilir. Fakat Cambridge'deki bilim insanları, hastalardaki beyinde ortaya çıkan sorunların belirtilerini, demans teşhisi konmadan dokuz yıl önce tespit etmenin mümkün olabileceğini gösterdi.
"BELİRTİLER ORTAYA ÇIKMADAN BİRKAÇ YIL ÖNCE…"
Bilim insanları, hastaların geçmişlerine dönüp baktıklarında, semptomları bir teşhise yol açacak kadar belirgin hale gelmeden birkaç yıl önce bazı bilişsel bozulmalar gösterdiklerini anladılar. Dolayısıyla gelecekte, beyin hastalıklarından birini geliştirme riskini azaltmak için kimin fayda sağlayacağını kesin olarak belirlemek mümkün gibi görünüyor.
Şimdiye kadar, beyindeki erken değişiklikler semptomların başlamasından önce tespit etmenin mümkün olup olmadığı belirsizdi. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, UK Biobank'ten alınan verileri kullanarak buna yanıt vermeyi amaçlayan bir araştırma ortaya koydu.
"YARIM MİLYON İNSANIN VERİLERİ İNCELENDİ"
Biyomedikal veri tabanı, 40 ila 69 yaş aralığındaki yarım milyon insandan alınan yaşam tarzı ve sağlık bilgilerini içeriyor. Veriler, bilişsel işlev testlerinin sonuçlarını içeren bu araştırmada, böylece araştırmacılar başlangıçta herhangi bir belirti olup olmadığını görmek için geçmiş dönemlere baktılar. Ortalama beş ila dokuz yıl öncesini inceleyen bu araştırma oldukça önemli veriler elde etti.
Alzheimer geliştirmeye devam eden kişilerin problem çözme görevlerinde, tepki sürelerinde, sayı listelerini hatırlamada, ileriye dönük hafızada ( bir şeyler yapmayı hatırlama yeteneği) daha düşük puanlar aldığını tespit ettiler.
"HASTALIĞIN ERKEN EVRELERİNE IŞIK TUTUYOR"
Cambridge Üniversitesi'nde Dr. Nol Swaddiwudhipong, hastaların geçmişlerine dönüp bakıldığında, semptomları bir teşhis koymaya yetecek kadar bariz hale gelmeden birkaç yıl önce bazı bilişsel bozulmalar gösterdiklerini, ancak bozulmaların genellikle belirsiz olduğunu ve bilişin çeşitli yönlerinde ortaya çıktığını belirtti.
Yüksek tansiyonu olan, 50 yaş üstü veya yeterince egzersiz yapmayan kişiler gibi, yüksek risk altında olan insanların taramasında ve riskleri azaltmalarına yardımcı olabilecek daha erken bir aşamada müdahale şansı sunuyor. Bu araştırma, bu nedenle demans araştırmalarında ileriye dönük oldukça önemli bir veri sunarken aynı zamanda bu gizemli hastalığın erken evrelerine de ışık tutuyor.