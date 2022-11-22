Yarım milyon insan incelendi: İşte bunamayı 9 yıl önceden haber veren o belirti!

Hastalığın teşhis edildiği anlarda, ilerlemiş dönemdeki bir demansla karşılaşılabilir, bu durum ise hastalığın seyrini değiştirmek için geç kalındığı anlamına gelebilir. Fakat Cambridge'deki bilim insanları, hastalardaki beyinde ortaya çıkan sorunların belirtilerini, demans teşhisi konmadan dokuz yıl önce tespit etmenin mümkün olabileceğini gösterdi.

"BELİRTİLER ORTAYA ÇIKMADAN BİRKAÇ YIL ÖNCE…"

Bilim insanları, hastaların geçmişlerine dönüp baktıklarında, semptomları bir teşhise yol açacak kadar belirgin hale gelmeden birkaç yıl önce bazı bilişsel bozulmalar gösterdiklerini anladılar. Dolayısıyla gelecekte, beyin hastalıklarından birini geliştirme riskini azaltmak için kimin fayda sağlayacağını kesin olarak belirlemek mümkün gibi görünüyor.

Şimdiye kadar, beyindeki erken değişiklikler semptomların başlamasından önce tespit etmenin mümkün olup olmadığı belirsizdi. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, UK Biobank'ten alınan verileri kullanarak buna yanıt vermeyi amaçlayan bir araştırma ortaya koydu.