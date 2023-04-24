Yaşam boyu yüksek bağışıklığın sırrı!

"ÇOCUKLARIN DÜZENLİ BAĞIŞIKLANMASINDA EBEVEYN FARKINDALIĞI BÜYÜK ROL OYNUYOR" Selim Badur, çocukluk çağı aşılamaları konusunda ebeveyn farkındalığına dikkati çekerek, çocukların düzenli bağışıklanmasında ebeveynin rolünün oldukça önemli olduğunu bildirdi. Ebeveynlerin eş zamanlı uygulanan aşılar konusunda endişeye kapıldığını gözlemlediklerini aktaran Badur, şunları kaydetti: "Ancak bu görüşün aksine, aşıların eş zamanlı ya da belirli aralıklarla uygulanmasının sakıncalı olduğunun bilimsel bir kanıtı yoktur. Çocuklar bilindiği üzere keşfetme evresinde oldukça meraklı oluyor. Bu merak, onların bir yetişkine kıyasla daha fazla insanla, objeyle ya da zeminle temasını doğuruyor ve dolayısıyla mikroplarla daha sık karşılaşıyorlar. Çocukların birçok mikropla hayatlarında ilk defa karşılaştıklarını da düşündüğümüzde aşıların önemi daha da artıyor."

"AŞILAR GÜVENİLİR BİYOLOJİK ÜRÜNLERDİR" Virolog ve İmmünolog Prof. Dr. Badur, aşıların kullanıma sunulmadan önce oluşturdukları bağışıklık yanıtının, etkinliklerinin ve güvenliliğinin bilimsel çalışmalarla araştırıldığını aktararak, aşıların dünya genelinde toplum bağışıklığını doğrudan etkilediğini vurguladı. Bireylere uygulanan aşılara ait verilerin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Ruhsat Otoritesi, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Otoritesi, Amerika Ruhsat Otoritesi gibi dünyaca kabul görmüş otoritelerce incelendiğini kaydeden Badur, Türkiye'de ise aşıların İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun olarak üretildiğini ve ulusal sağlık otoritesine bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırıldığını anlattı.