Yaşanan koku kaybına dikkat! Bambaşka bir hastalığın belirtisi

Parkinson, dünya genelinde giderek yaygınlık gösteren, önemli bir rahatsızlık. Tüm bu süreçte yaşanan belirtileri ilk anlarda farkında olmak ise erken teşhis edilmesini sağlayarak hastalıkla çok daha sağlıklı bir şekilde mücade edilmesini mümkün kılıyor. İşte koku kaybı ve Parkinson ile arasındaki ilişki...

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:54

Parkinson hastalığında erken tanının çok önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Gedikoğlu, hastalığın en önemli belirtisinin koku kaybı olduğunu ve Parkinson hastalarının yüzde 80-90 kadarında koku bozukluğu görüldüğünü söyledi.

Duygu durumunu doğrudan etkileyen, mutluluk hormonu olarak bilinen dopaminin vücudumuz üzerindeki etkileri sadece duygu dünyamız ile sınırlı değil. Çünkü dopamin eksikliği ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan ve ne yazık ki henüz tedavisi bulunmayan Parkinson hastalığının da nedeni olarak gösteriliyor. Ellerde titreme, hareketlerde ve konuşmada yavaşlama, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi farklı belirtilerle ortaya çıkan Parkinson hastalığında en önemli kazanım ise erken tanı. Parkinson'un ilk belirtileri ortaya çıkar çıkmaz harekete geçilmesi, doğru tedavi ve takibin sağlanması ile çoğu hastanın uzun yıllar normal bir yaşam sürebildiğine dikkat çeken Acıbadem Eskişehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Gedikoğlu Kurtar, "Parkinson görülme sıklığı her 100 bin kişide 300 olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yaş ilerledikçe risk de artıyor. Öyle ki 60 yaşından sonra görülme sıklığı yüzde 1'e kadar yükselen Parkinson'un önümüzdeki yıllarda daha çok görüleceği düşünülüyor. Bu nedenle belirtileri dikkate almak büyük önem taşıyor" diye konuştu.



11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde hastalıkla ilgili farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirten Dr. Ümit Gedikoğlu Kurtar, "Parkinson, beyinde dopamin adlı nörokimyasal maddenin kaybıyla ortaya çıkan ve ilerleyen bir beyin hastalığı olarak tanımlanıyor. Dopaminin beyinde "bazal ganglia" denilen bölgelerde olan vücut hareketlerini kontrol eden, diğer beyin bölgeleri arasında mesajlar ileten bir kimyasal. Dopamin, insanların akıcı ve birbiri ile uyumlu hareketler yapmalarını sağlar. Bu kimyasalı üreten hücrelerin çok büyük bir kısmı kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve Parkinson hastalığının motor belirtileri ortaya çıkar "dedi.

Hastalığın en önemli belirtisinin ise koku kaybı olduğunu Parkinson hastalarının yüzde 80-90 kadarında koku bozukluğu görüldüğünü söyleyen Dr. Ümit Gedikoğlu Kurtar, "Özellikle erken dönemde oluşan bu koku bozukluğu; koku algılama, koku ayırt etme ve tanımlamayı da etkiliyor. Koku duyusu kaybı veya azalması hastalığın diğer belirtilerinden yıllarca önce başlıyor" diye anlattı.