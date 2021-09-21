Yaşla birlikte artan hastalık: “Alzheimer"

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nden dolayı bilgilendirmelerde bulunan Uzm. Dr. Esin Baltacı, "Günümüzde toplumdaki yaş ortalamasının artması sonucunda nüfus artışına paralel olarak nörolojik hastalıklar da giderek yaygınlaşıyor. Toplum sağlığını tehdit eden yaygın hastalıklar için önlemlerin oluşması ve kişileri halkı bu hastalıklara karşı bilgilendirmek önemlidir. Yaşla birlikte artan hastalıkların başında alzaymır hastalığı gelmektedir. Erken tanınması ve terken tedavi olanaklarına erken erişimin artması gerekmektedir" dedi.





"YETERSİZ FİZİKSEL AKTİVİTE HASTALIĞI TETİKLEYEBİLİR"

Alzaymır beyin hücrelerinde azalma, hücreler arası bağlantıların bozulması ve bazı zararlı metabolik atıkların birikmesi ile oluştuğunu belirten Uzm. Dr. Baltacı, "Alzheimerda en erken belirti hafıza ile ilgili olan unutkanlık, kişilik ve davranış değişiklikleri, öğrenme ve plan yapmada zorluk, yön bulmada güçlük, şüphecilik, uyku, yeme ve tuvalet alışkanlıklarında değişim, geç evrede yürüme güçlüğü, yutma güçlüğü ve kilo kaybıdır. Yaş ve genetik yatkınlık en büyük risk faktörleridir. Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, şeker, yetersiz fiziksel aktivite hastalığın oluşumunu 3 kat artırır. Risk faktörlerinin tedavi edilmesi, sebze ve meyve, balık tüketimini arttırma, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, yeni şeyler öğrenmeyi artırmak gerekir" diye konuştu.

Hasta yakınlarının bilinçlendirmesinin ve erken görüntüleme yöntemlerinin hastalıkla mücadelede önemli olduğuna dikkat çeken Baltacı, şunları söyledi:

"Çoğu durumda hastalar kadar yakınları da hastalıkların getirdikleri zorluklarla yıpranır, bu nedenle onlara psikolojik destek gerekir. Halen ülkemizde alzaymır hastaları ve yakınlarının hayat kalitelerini, yaşam stillerini artırmaya yardımcı olacak donanımlı daha fazla merkeze ihtiyaç vardır."