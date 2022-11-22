Yaşlanmaktan kaçınmak için kullandığınız vitamin beyin kanserine neden oluyor!

Nikotinamid ribosid sayesinde alınan B3 hapları, beyin sağlığına, metabolizmaya ve daha fazlasına yardımcı olduğu düşünülürken, aynı zamanda hem meme hem de beyin kanserinde metastazı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
"MEME VE BEYİNDE KANSER YAYILIMINA NEDEN OLABİLİR"
Yapılan çalışma, genellikle yaşlanma karşıtı bir vitamin olarak adlandırılan yüksek NR düzeylerinin bireylerde kanser riskini artırabileceğini gösteriyor. Üçlü negatif meme kanseri geliştirme riskini artırma olasılığının yanı sıra çalışmanın yazarları, kanserin beyne de yayılmasına neden olabileceğini öne sürdü.
Kansere karşı mücadelenin zorlu olması ve geçmişte kanser riskini artıran maddelere dair raporlar ortaya çıksa da, bir vitaminin bu noktada öne çıkması oldukça şaşırtıcı bir veri haline geldi. Biosensors and Bioelectronics'de yayınlanan bu çalışmada sağlanan verilere göre; yaşlanma karşıtı bu takviye, kanser riskini sorun yaratacak düzeyde artırma riskine sahip.
"VİTAMİN KULLANMANIN OLUMLU TARAFLARINA ODAKLANILIYOR"
Vitaminlerin ve takviyelerin sağlığınız için iyi olduğunu ve yalnızca olumlu tarafları olduğu, yaygın bir varsayımdır. Ancak yapılan bu yeni çalışma, vitaminlerin ve takviyelerin kontrolsüz kullanımının vücudu nasıl etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Bu bilgi eksikliği nedeniyle araştırmacılar, yaşlanmayı geciktirici takviyenin kanser riskini artırdığını keşfettiler.
Bilim insanlarının sürekli olarak kanserle savaşmak için kanser öldüren bir virüs ve hatta cilt kanseri hücrelerini öldüren bir "jel" gibi yeni yollar bulmaya çalışması sayesinde kanserle mücadelede önemli adımlar atıyor. Bu yeni bilgilerle, bu yaşlanma karşıtı takviyelerin nasıl çalıştığını ve vücudu nasıl etkilediğini ve hatta belki de bunları kullanırken kanser riskini azaltmanın yollarını daha iyi anlayabiliriz.
Çalışma aynı zamanda bu tür takviyeleri dikkatli bir şekilde incelemenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. NR'nin etkileri şu anda çok gizemli olduğu için, özellikle de bu tür vitamin çeşitlerinin, yaşlanma karşıtı takviyenin kanser riskini nasıl artırabileceğinin daha iyi anlaşılması hayati önem taşıyor. Bu nedenle genel bir sağlık kontrolünden geçmeden ve bir uzman danışmanlığı olmadan bu takviyeleri almamanız oldukça önem taşıyor.