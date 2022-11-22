Yaşlanmaktan kaçınmak için kullandığınız vitamin beyin kanserine neden oluyor!

"VİTAMİN KULLANMANIN OLUMLU TARAFLARINA ODAKLANILIYOR" Vitaminlerin ve takviyelerin sağlığınız için iyi olduğunu ve yalnızca olumlu tarafları olduğu, yaygın bir varsayımdır. Ancak yapılan bu yeni çalışma, vitaminlerin ve takviyelerin kontrolsüz kullanımının vücudu nasıl etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Bu bilgi eksikliği nedeniyle araştırmacılar, yaşlanmayı geciktirici takviyenin kanser riskini artırdığını keşfettiler.

Bilim insanlarının sürekli olarak kanserle savaşmak için kanser öldüren bir virüs ve hatta cilt kanseri hücrelerini öldüren bir "jel" gibi yeni yollar bulmaya çalışması sayesinde kanserle mücadelede önemli adımlar atıyor. Bu yeni bilgilerle, bu yaşlanma karşıtı takviyelerin nasıl çalıştığını ve vücudu nasıl etkilediğini ve hatta belki de bunları kullanırken kanser riskini azaltmanın yollarını daha iyi anlayabiliriz.