Yaşlılara sağlık ile ilgili eğitimler verilmeli: Sağlık okuryazarlığı eğitimleri artırılmalıdır!

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, "yaşam boyu" yaklaşımına göre bireylerin sağlık durumunun ve bakım ihtiyacının takip edilebileceği bir dijital sistemin oluşturulmasını, bu sisteme girilecek ekonomik, sosyal ve tıbbi verilerle her yıl çok boyutlu değerlendirme yapılmasını istedi.

AİLE HEKİMLİĞİ MERKEZ NOKTA OLMALI

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın başkanlığını yaptığı komisyonun taslak raporunda, sağlık ve bakım ihtiyacını azaltmak için koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemi vurgulandı. Önleyici stratejilerle yaşlı bireylerin bağımsızlık kaybının mümkün olduğunca geciktirilmesi gerektiği belirtilen raporda, medyada buna yönelik kamu spotlarına yer verilmesi önerildi. Raporda, "yaşam boyu" yaklaşımına göre bireyin sağlık durumunun ve bakım ihtiyacının takip edilebileceği bir dijital sistem oluşturulması gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Aile hekimliği bu konuda merkez nokta olmalı. 50 yaş ve üstünde bireyin kendi beyan ettiği sağlık şikayetlerinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve tıbbi olarak her yıl çok boyutlu bir değerlendirme yapılmalı ve sisteme veri girilmelidir. Buna göre aktif yaşlanma hizmet ve önerilerinden yararlanılmalı, yaş ilerledikçe sağlık ve sosyoekonomik olarak kırılganlık düzeyi artan ve desteğe ihtiyacı olanlara evde destek hizmetleri, bakıma ihtiyacı olanlara evde bakım hizmetleri, sağlık bakımına ihtiyacı olanlara evde sağlık hizmetleri sunulmalıdır. Tüm bu süreç şu anda yaygın şekilde kullanılan sağlık bilişim sistemi üzerinden takip edilmelidir.

Tek başına yaşayan ve yoksul durumda olan yaşlılar hizmette öncelikli olarak kabul edilmeli, bu yaşlılara sunulan hizmetlerde, yerel yönetimlerin etkinliği arttırılmalıdır. Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yetisinde olmayan ve sosyal hizmet ihtiyacı olduğu hekim ve sağlık personeli tarafından tespit edilen vakaların gerekli sosyal hizmet birimlerine yönlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması gereklidir. Bu uygulama 50 ve üstü yaş grubu için başlatılmalı, sosyal hizmet ihtiyaçları izlenerek, koruyucu ve önleyici hizmetlerden başlanarak kademeli olarak hizmet sunumuna geçilmelidir."

SAĞLIK OKURYAZALIĞI

Yaşlılar için mevcut sağlık hizmetleriyle ilgili farkındalık çalışmaları yapılması önerisine de yer verilen raporda, "Yaşlılarda sağlık okuryazarlığı düzeyi, eğitimleri ve çalışmaları yeterli değildir. Yaşlıların sağlık ile ilgili bilgileri anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi amacıyla sağlık okuryazarlığı eğitimleri artırılmalıdır. Yaş ilerledikçe bilişsel fonksiyon kaybına bağlı olarak ortaya çıkan durumda yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini sağlayacak, düzenli ilaç kullanımına destek olacak bir sağlık okuryazarlığı destek ve danışmanlık sistemi geliştirilmelidir." denildi.