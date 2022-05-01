Yatağa girmeden önce bir dakika boyunca topuklarınıza sürün! Etkisi şok edecek

Limon içeriğinde barındırdığı yoğun C vitamininin yanı sıra manganez, kalsiyum, potasyum gibi önemli miktarlarda birçok besine sahiptir. Bu maddeler sayesinde özellikle soğuk algınlığı sorunlarında tedavi edici özelliği ile öne çıkıyor. Kış aylarında çaylarda bolca kullanabileceğiniz limonun aynı zamanda ayaklardaki etkisi de oldukça ilginç. Ayaklarınızın altına sürdüğünüzde oldukça faydalı olan limonun etkileri ise saymakla bitmiyor.

Besin olarak tüketiminin yanı sıra güzellik tariflerinde de limon öne çıkan doğal ürünlerden biri. Birçok maskenin ana malzemesini oluşturan limon, asitli yapısı ile doğru miktarda kullanıldığında cilt yüzeyindeki bakterileri ve kalıntıları temizleyebiliyor. Üstellik ciltteki çatlamış ve kurumuş noktalarda da onarım sağlıyor.

BAĞIŞIKLIK KONUSUNDA EN ETKİLİ BESİNLERDEN BİRİ

Vücudun dış etkenlere karşı kendini koruma mekanizması olan bağışıklık sisteminin güçlü olması, hastalıklara karşı da dirençli olmanızı sağlıyor. Limon ise bu konuda farklı bir kullanımı ile öne çıkıyor.

Ayağınıza sürdüğünüz limon, vitamini tüm vücudunuza yayabilmenize sağlıyor. Topukların emme kapasitesi fazla olduğu için bu noktaya sürdüğünüz limon, bedeninize hızla yayılmayı mümkün hale getiriyor. Bu sayede grip, soğuk algınlığı, baş ağırısı, hapşırık gibi üst solunum yolları hastalıklarındaki semptomların ortadan kalkmasını kolaylaştırır.

Ayrıca limonu topuklarınıza sürmek, enfeksiyon öldürücü özelliği sayesinde topukların altındaki nasırları ortadan kaldırır. Daha canlı bir görünüm sunar. Üstelik limonun topuk altına sürülmesi, vücuda yayılan C vitamini ile vücuttaki toksinler de atılabiliyor.

Bir diğer mucizevi etkisi ise yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olması. Limonun içeriğindeki C vitamini, vücuttaki sarkmaları geciktirmesinin yanı sıra ince çizgilerde düzelme sağlıyor.