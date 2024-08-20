Yaz aylarında bu hataya dikkat! Meğer kalp yetmezliğine yol açıyormuş...

Yaz aylarında artan sıcaklıklar oldukça tehlikeli olabiliyor. Ancak alınan önlemlerle ve bulguların erken teşhis edilmesiyle bu tehlikeden kurtulabilirsiniz. İşte uzmanın önerileri ve uyarıları...

Güneş çarpması hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, bireylerin uzun süre boyunca güneş altında kalması veya vücudun aşırı derecede ısı üretmesinden dolayı ortaya çıkan bir tablo olduğunu belirtti. Dr. Başpınar, "İnsanda ısı dengesini sağlayan merkez beyinde hipotalamus bölgesindedir. Böyle bir durumda bu merkez devre dışı kalmaktadır. Buna bağlı olarak vücut normal sıcaklığına dönebilmek için yeterli miktarda ısı kaybedemez, vücut sıcaklığı çok artar ve organları tahrip eder" dedi.

Güneş çarpması genelde 40 derecenin üstündeki havalarda gözlemlendiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, "Bazı özel durumlarda; çocuklar, yaşlılar ve hastalar da 40 c altında bile ortaya çıkabilir. Güneş çarpmasının ilk bulgusu vücuttan sıvı ve tuz kaybı ile ortaya çıkan sıcak bitkinliğidir. Bu bulguların ilerlemesiyle güneş çarpması bulguları ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.



"SICAK HAVALARDA YAŞLI BİREYLER VE ÇOCUKLAR RİSK ALTINDADIR"

"Uzun süre güneş altında kalan herkes güneş çarpmasına maruz kalabilir" diyen Dr. Başpınar, "Fakat özellikle; çocuklar, yaşlılar, kalp hastalıkları, diyabet hastalıkları, doğuştan terleme bozukluğu olan bireyler, bazı ilaçlar, sıcağa karşı hassas insanlar, maraton koşucuları ve ağır spor yapanlar, Alzheimer, parkinson ve akıl hastalıkları olan bireylerde risk daha çoktur" uyarısında bulundu.

Dr. Başpınar, güneş çarpmasının belirtileri arasında sıcak ve kuru cilt, terleyememe, hızlı nabız, baş ağrısı, kas krampları, ciltte renk değişikliği, hızlı nefes alma, göz bebeklerinde büyüme, uyuklama, sersemlik, tutarsız konuşma, şaşkınlık, sinirlilik, hayal görme, çevreyi tanımama, havale geçirme ve bilinç kaybı bulunduğunu söyledi.

Güneş çarpmasının acil tedavi gerektiren bir durum olduğunu vurgulayan Dr. Başpınar, hastane ortamında tedavi edilmesi gerektiğini ilk olarak da vücut ısısının hızla düşürülmesi gerektiğini belirterek "Hastanın elbiseleri çıkarılarak soğuk su banyosuna sokulması en etkili yöntemdir. Bu mümkün değilse hasta ıslak bezlerle sarılarak kollara ve bacaklara soğuk uygulaması yapılabilir. Özellikle soğuk sıvılar koltuk altlarına ve kasıklara uygulanmalıdır" dedi.

