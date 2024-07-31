Yaz aylarında çocukları bekleyen tehlike! Bu hatalar obeziteye davetiye çıkarıyor...

Prof. Dr. Uğur Bilge, çocukluk çağı obezitesinin global bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında yetişkin obezitesinin 1990'dan bu yana iki katına, ergenlik çağındaki obezitenin ise dört katına çıktığını belirten Bilge, "2022 yılında 5 yaş altı 37 milyon çocuk aşırı kilolu iken, 5-19 yaş arası 390 milyondan fazla çocuk ve ergen aşırı kilolu ve bunların 160 milyonu obezdi. Çocukluk çağında obeziteye erken müdahale etmek diyabet, kalp hastalığı ve eklem sorunları da dahil olmak üzere yaşamın ilerleyen dönemlerindeki sorunları önleyebilmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra fiziksel aktivite eksikliği, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz bir yaşam tarzı kilo alımına yol açar. Ebeveynler bu konuda dikkatli olmalıdır. Okullar tatile girdiğinde tüm düzen değişir. Düzensiz uyku, yemek ve aktivite programları, daha fazla ekran süresi, çocukların aşırı kilo alması için mükemmel bir ortamdır. Fazla kilolu veya obez olanlar bu ortama daha yatkındır ve sağlık sorunları riski daha yüksektir.

Yaz tatili döneminde çocukları obeziteden korumak için yemek ve ara öğün saatlerini düzenleyin. Yemek düzenleri ortadan kalktığında, çocuklar gün boyunca 'atıştırmaya' eğilimlidir ve daha fazla kalori alırlar. Yemek ve ara öğün saatleri belirleyin ve çocukların yalnızca bu saatlerde yemesine izin verin. Daha küçük tabaklar ve porsiyon boyutları kullanmak çocukların daha az yemeye alışmasına ve tok hissetmesine yardımcı olur. Düşük şekerli yoğurt, az yağlı peynir, meyve ve sebze gibi sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Çocuğunuzu düzenli olarak su içmeye teşvik edin ve gazlı içecek ve meyve suyu gibi şekerli içecekleri sınırlayın.

Ekran süresini sınırlayın. Çocuklar ekranın önünde aktif olmadıkları gibi, yemek yeme ve yedikleri miktarı artırma eğilimindedir. Ekran süresini sınırlayın ve çocuğunuzu açık havada oyun oynama, okuma veya hobiler gibi alternatif aktivitelere teşvik edin.

Düzenli fiziksel aktivite hedefleri koyun. Çocuğunuza her gün ev işleri, yürüyüşe çıkma veya arka bahçede ya da parkta futbol oynama gibi fiziksel aktiviteler belirleyin.

Yeterince uyuduklarından emin olun, yatma ve uyanma saatlerini okul yılı zamanlarına yakın ayarlayın ve bunlara uyun. Düzenli uyku ve yemek programı sürdürmeniz, sağlıklı beslenmeniz, çocuklarla fiziksel aktivite yapmanız, yemek yerken ekrandan uzak durmanız ve çocuklarınızın sahip olmasını istediğiniz diğer sağlıklı alışkanlıkları sizin de edinmeniz çocuklarınızın sizi örnek almasını sağlar. Sağlıklı alışkanlıklar için örnek olmak, çocukların davranışlarını şekillendirmenin en etkili yoludur." diye belirtti.