Yaz aylarında çocukları bekleyen tehlike! Uzmanlar daha fazla sıvı tüketimi konusunda uyarıyor...

Bebeklerde ve çocuklarda görülen ishallerin sebebinin kirli sulardan, havuzdan, uygunsuz şartlarda saklanan gıdalardan ya da alerjik kaynaklı etkenlerden oluştuğunu söyleyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, "Yaz ishalleri, özellikle yaz döneminde çocuklarda sıkça gördüğümüz hastalıklardan biridir. Bebeklerde ve çocuklarda daha çok viral ya da bakteriyel etkenler olmakla birlikte, kirli sulardan, havuzdan, uygunsuz şartlarda saklanan gıdalardan ya da alerjilerden kaynaklı ishalleri daha fazla görmekteyiz" dedi.



Tedavi ishalin nedenine göre değişiyor

İshal olan bebeklerdeki sıvı kaybının çok ciddi sorunlara yol açacağını belirten Dr. Tanır, ishal ile ilgili alınacak tedbirler hakkında şu bilgileri verdi: "Öncelikle ishal olan bebeklerin susuz kalmaması çok önemli. Su kaybından korumak gerekiyor. Su kaybı ishallerimizi derinleştiren, hastalık süresini uzatan, hastanede yatışlara sebep olan etkenlerden bir tanesidir. O yüzden çocuklarımızda sıvı tedavisinin doğru yapılması gerekiyor. Aldığı sıvının ter ya da kusma yoluyla dışarı attığı sıvıdan daha fazla olmalı. İshal yapan etkenin de bulunması gerekiyor. Etken viral ya da bakteriyel ise ona göre tedavi yapıyoruz. Bulaş kaynaklıysa, bulaşan gıda vücuttan atıldığında genellikle çocuğun ishali de geçmiş oluyor. Bu durumda tedavi kesiliyor ama tam toparlanana kadar çocuğun doğru şekilde beslenmesi çok önemli. Yeterli ve doğru sıvı verilmeli. Biraz tuz içerikli gıdalar da vermemiz gerekiyor. Yağlı ve şekerli gıdalar çocuğun daha uzun süre ishal yaşamasına neden olabildiğinden uzak durmak gerekiyor" şeklinde konuştu.