Yaz aylarında ferahlamak için zehir içmeyin! Meğer sıvı kaybına neden oluyormuş…

Vücudumuz için önemli olan su oranı sıcaklıkların artmasıyla düşebiliyor. Diyetisyen Büşra Özcan, bireylerin oluşabilecek bu risklere önlem olarak, kiloya göre su tüketimi konusunda önerilerde bulundu. Aynı zamanda Özcan, kafeinli içeceklerin vücudun su oranına karşı olan olumsuz etkilerinden de bahsetti.

KİLOGRAM BAŞINA 30-35 MİLİLİTRE OLMALI Suyun nasıl içilmesi gerektiğini ve kilogram başına ne kadar su tüketilmesi hususunda da Diyetisyen Büşra Özcan "Su lıkır lıkır değil, yudum yudum içilmeli. Gün içerisinde susamayı beklemeden su tüketimi sağlanmalı. Su tüketemeyenler için suyun içerisine birkaç damla limon suyu veya taze meyve parçacıkları atarak suyun tadını iyileştirmelerini öneriyorum. Su veya maden suyu dışında ev yapımı limonata veya komposto, ayran, yine yaz mevsiminde önereceğim içeceklerden. Ama gazlı içecekler, şekerli içeceklerin tüketimini öneremiyorum. Su tüketimi günde kilogram başına 30-35 mililitre olmalı. Örneğin 50 kilogram birey için 1.5-1.7 litre su tüketimi yeterli" diye konuştu.

ÇAY, KAHVE GİBİ KAFEİNLİ İÇECEKLER, SIVI KAYBINA SEBEP OLABİLİYOR

Su tüketiminin önemi hakkında konuşan Diyetisyeni Büşra Özcan, "Sıvı tüketimi aslında sağlığın korunmasında ve vücuttaki su dengesinin sağlanmasında önemli bir konu. Sıcak havalar vücuttan sıvı kaybına sebep oluyor ve dehidrasyon riskini arttırıyor. Dehidrasyon durumunda halsizlik ve baş dönmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sıvı tüketimini ekstra önem verilmesi gerekiyor. Terlemenin artmasıyla birlikte sıvı kaybıyla beraber sodyum, potasyum, magnezyum gibi bazı mineral kayıpları da görülebiliyor. Bu kayıpları yerine koymak için sade maden suyu tüketimi öneriyorum. Ayrıca çay, kahve gibi kafeinli içecekler, idrar söktürücü özellikte olduklarından dolayı bunlar da sıvı kaybına sebep olabiliyor. Bu tür içeceklerin tüketimi azaltılmalı. Eğer tüketiliyorsa yine sıvı tüketimi artırılarak, su dengesi sağlanmalı" dedi.