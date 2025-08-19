Yaz nezlesi sanılıp önemsenmeyen bu durum ölüme götürebiliyor! Yaz aylarında sağlığınızı korumanın ilk kuralı...

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Özer, özellikle aşırı sıcaklarla beraber halk arasında yaz nezlesi olarak bilinen hastalık ve sıcak çarpmalarının çok fazla arttığını belirterek, "Bu genelde aslında viral kaynaklı. Özellikle yaz mevsimi için konuşuyorum viral kaynaklı ama bunda ne etken oluyor; sıcak havalarda insanlar da şaşırıyor 'grip mi oluruz, nezle mi oluruz' diye ama şöyle bir durum var; aşırı sıcaklarda aşırı terleme oluyor, klima kullanımı artıyor. Kalabalık ortamlarda daha çok bulunuyoruz. Tatil beldelerinde kalabalık ortamlar, bağışıklığımızın düşmesine sebep oluyor. Özellikle yaşlı ve çocuklarımızın nelere dikkat etmesi gerekiyor; saat 11.00, ikindinin orta saatleri 18.00-19.00 gibi bu saatler aralığında mutlaka evde bulunmaları, dışarıda mümkün olduğunca aktif bulunmamaları gerekiyor" dedi.





"BOL SIVI TÜKETMEK GEREKİYOR"

Bol sıvı tüketmenin önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özer, "Sıcaklıkların artmasıyla beraber sıvı kaybı, sıvı kaybıyla beraber vücudumuzda bulunan elektrolitlerin dengesizliği oluşuyor. Elektrolit bozukluklarına bağlı da semptomlar sık karşımıza geliyor. Ne yapmaları gerekiyor; bol sıvı tüketmek gerekiyor. Yağlı yiyeceklerden uzak kalmaları, sıcak havalarda mümkün olduğunca dinlenmek, ağır egzersizler yapmamak çok önemli. Mevsim meyveleri ve sebzeleri, sebze ve meyve ağırlıklı tüketmek ön planda, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine klima kullanımına çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Aşırı terleme, daha sonra ani soğuk ortamlar bu durumu tetikliyor. Özellikle yaşlılarımızın sıcak çarpmaları için dikkat etmelerini öneriyoruz. Çünkü bu sıcak çarpmalarının en büyük sebebi aşırı sıcaklarda oluşan dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı, yeteri kadar sıvı alamamalarına bağlı da elektrolit bozuklukları, maalesef ölüme kadar gidebilecek durumlar söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.





"ÖLÜME KADAR VARABİLECEK VAHİM DURUMLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Basit olarak görülen rahatsızlığın büyük sonuçlara kapı araladığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Özer, "En basitinden belki hastanede 3-5 gün gibi yatışlar gerekecek durumların daha da kötü tablo olarak dersek ölüme kadar varabilecek vahim durumlar ortaya çıkabilmekte. Mutlaka ve mutlaka aşırı sıcaklarda kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gençler için de ağır egzersiz yapmamaları gerekiyor. Sıvı tüketimi çok önemli, mutlaka su tüketimimizi dengelememiz gerekiyor. Bir de yağlı yiyeceklerden uzak kalmak, mevsim meyve sebzelerini tüketmek de önem arz etmekte" diye konuştu.