Yaz tatilinde en sık yapılan hata ortaya çıktı! Çocukları hasta edebiliyor

Uzm. Dr. Emine Sibel Şan, "Toplumda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının yalnızca kış aylarında görüldüğü düşünülse de yaz döneminde de çocuklarda sık karşılaştığımız sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle çok soğuk içeceklerin hızlı tüketilmesi, boğaz mukozasında geçici hassasiyet oluşturarak viral enfeksiyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir" dedi.



Çocukların yaz aylarında açık havada daha fazla vakit geçirdiğini belirten Şan, sıcak havalarda serinleme amacıyla tüketilen buzlu içeceklerin ölçülü olması gerektiğini ifade ederek, "Çocukların yeterli sıvı tüketmesi son derece önemlidir. Ancak bu ihtiyacın mümkün olduğunca oda sıcaklığındaki veya hafif serin içeceklerle karşılanması daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.