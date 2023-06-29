Yedikçe damarların iltihapla dolduruyor! Bir daha ağzınıza bile sürmeyeceksiniz...

DOMATES

Domates, C vitamini gibi antioksidanlar ve likopen gibi karotenoidler içerir. Likopen, daha düşük kalp hastalığı riski ve bazı kanserler ile ilişkilidir. Taze bir atıştırmalık için yoğurdu, dilimlenmiş domates ve bir tutam limon kabuğu rendesi ve nane karıştırıp ile tost ekmeği ile tüketebilirsiniz.