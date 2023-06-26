Yemediğiniz bu besin bağırsaklarınızı çürütüyor! Her gün 30 gram mutlaka tüketin

Beslenme sisteminde çeşitli vücut fonksiyonları için önemli olan belirli besin grupları, vitaminler ve mineraller ile genel sağlıkta büyük bir rol oynuyor. Lif, vücut tarafından tamamen sindirilemeyen bir karbonhidrat türüdür.
Daha düşük ciddi sağlık sorunları ve kalp hastalığı, inme, tip 2 diyabet ve bağırsak kanseri gibi hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.Günde yaklaşık 30 gram lif yememizi tavsiye ediyor, ancak çoğu insan sadece 20 gram kadar yiyor.
Doktor Deborah Lee, lif eksikliği belirtileri hakkında ile özel olarak konuştu. Lif, sağlıklı bir insan beslenmesi için gereklidir ve yeterince lif almamanın ciddi sağlık sonuçları vardır" dedi.
KABIZLIK
Dr Lee lif eksikliğinin geçmesi zor olan kabızlığa yol açtığını belirtiliyor. Bunun sonucunda karın ağrısı, zorlanma, basur ve rektal kanama görülür. Lif, bağırsak duvarlarına baskı uygulayarak ve bağırsak içeriğini yolculuğunda iten kas kasılmalarını (peristalsis) uyararak dışkıyı toplar. Lif bağırsakta şiştiği için lif alımıyla birlikte bol su içmek önemlidir ve bu olmadan dehidrasyon riski vardır. Çok az lifin ters etkileri vardır.
HEMOROID
Anüsün etrafındaki veya rektal kanaldaki şişmiş damarlarla ortaya çıkan hemoroid, iltihaplanarak bağırsaklarını açmaya çalışırken ağrıya, bazen kanamaya neden olabilir. Kabızlık damarlardaki basıncı arttırdığından, hemoroid kabızlıktan kaynaklanabilir.
Lif eksikliği hemoroid nedeni olabilir, ancak zaten mevcutsa semptomları daha da kötüleştirir.
YETERLİ DÜZEYDE TOK HİSSETMEMEK
Lif, mide boşalma hızını geciktirir. Bu sayede yüksek lif oranına sahip bir yemek, düşük lif oranına sahip öğünlere göre daha uzun süre midede kalması sayesinde uzun süre yok hissetmeye yardımcı olur.
Diyetini lif içeriğini artırmak, daha tok hissetmenize ve kilo vermene yardımcı olabilir. Lif eksikliği, atıştırmaya ve yemeye devam etmenizi sağlar.
ZAYIFLAYAMAMAK
Lee, zayıflamayı zorlu bir süreç olarak görüyorsanız, bunun yaygın nedenlerin birinin lif oranı düşük bir beslenme sistemine sahip olmanız olduğunu belirtiyor. Çalışmalar, lifin bazı gıdalara bağlanabileceğini ve hatta emilimini geciktirebileceğini söyleyerek günlük kalori alımını azaltmaya yardımcı olacağını gösteriyor. Bu nedenle her gün doğru oranda lif tüketerek kilo verme sürecini de hızlandırabilirsiniz.
KAN ŞEKERİ DENGESİ
Dr. Lee, beslenme sisteminin içerdiği şekerin (glikoz) kan dolaşımındaki emilme hızını kontrol etmeye de yardımcı olur. Yüksek lifli bir diyet, glikozun yavaşça emilimini sağlarken, kan şekeri düzeyini sabit tutmaya yardımcı olur. Lif oranı düşük bir diyet ise; ani kan şekeri yükselmelerine ve düşüşüne neden olur. Bu nedenle diyetin lif içeriği özellikle şeker hastaları için büyük önem taşıyor.
YÜKSEK KOLESTEROL
Lif, bağırsaktan kan dolaşımına kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olur. BMJ'de 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre , günde yenen her yedi gram lif için kalp hastalığı riskiniz yüzde dokuz düşüyor. Kolesterolü yüksek olanların yeterince diyet lifi yemesi hayati önem taşıyor.
SUSUZLUK
Lifin bir kısmı çözülüp viskoz bir jel haline geldiği için bol su ile birlikte tüketilmesi gerekiyor. Çok az su ile lif sert ve hacimli kalır. Lif, bağırsağa su çekme eğilimindedir, bu nedenle aynı anda yeterince su içmezseniz, susuz kalabilirsiniz.
KARIN AĞRISI
Dr Lee tüm bu bilgilerin yanı sıra; lif eksikliği bağırsak hareketliliğini etkiler ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) gibi tıbbi durumlarla bağlantılı olduğunu belirtti. Bu nedenle lif eksikliği karın ağrısı, şişkinlik, reflü ve kramplara neden olabilir.
Lif içeriği yüksek yiyecekler arasında meyveler, sebzeler, kepekli ekmek, kepekli tahıllar, fasulye, baklagiller, sert kabuklu yemişler ve tohumlar yer alıyor.