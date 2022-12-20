Yemeğin yanında yoğurt yemenin faydasına inanamayacaksınız! İç organlarınızı yenilemek için...

Göbek yağını minimum seviyede tutmak, sağlığınız için oldukça hayati bir konu. Diyet ve egzersiz, bu durumu kontrol altına almanızı sağlayan en önemli iki faktör. Fakat birkaç ayrıntıyı da hayatınıza dahil etmek bu çabanızı daha başarılı hale getirebilir. Uzmanlar, yağ kaybına yardımcı olmak için süzme yoğurt yemeyi tavsiye ediyor.
"PROTEİN İÇERİĞİ YÜKSEK"
Süzme yoğurdun protein içeriğinin yüksek olması, diyet için en iyi desteklerden biri olmasını sağlıyor. Düşük yağ, kalori ve hatta düşük karbonhidrat oranı ile aynı anda kas inşa ederken kilo kaybını da desteklemeyi sağlıyor.
"YANINDA BİR AVUÇ BADEM..."
Tüm bunların yanı sıra sağlıklı bir bağırsak florası sağlayan bu besin, bağışıklık ve sindirim sisteminizi iyileştiren probiyotikler yönünden oldukça zengindir. Bu atıştırmalığı daha da sağlıklı hale getirmek için bir avuç bademle birlikte tüketebilirsiniz. Böylece hem protein hem de lif oranını yükseltmeniz mümkün.
"22 FARKLI ARAŞTIRMANI ANALİZİ OLUMLU SONUÇLAR VERDİ"
2016 yılında International Journal of Obesity dergisinde yayınlanan bir araştırma, İngiltere, Hollanda, ABD ve İsrail'deki üniversitelerden bir ekibin ortak çalışması neticesinde yoğurdun kilo verme üzerindeki etkilerine dair 22 araştırma analiz edildi.
"YAĞLANMAYI ENGELLİYOR"
Yapılan çalışmalarda, yoğurt tüketiminin daha düşük vücut kitle indeksi, daha düşük vücut ağırlığı/kilo alımı, daha küçük bel çevresi ve daha düşük vücut yağı ile ilişkili olduğu tespit edildi. Rastgele yapılan kontrollü deneyler, kilo verme etkilerini gösterse de, net bir neden-sonuç ilişkisi sunmuyor.
Elde edilen tüm sonuçlar, normal kilolu, fazla kilolu ve obez kişilerin, yemeğin yanında da olmak üzere yoğurt tüketiminin daha düşük vücut kitle indeksi, daha küçük bir bel çevresi ve vücut yağı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle öğünlerinize yoğurt eklemek, daha sağlıklı bir vücudun anahtarı olabilir.