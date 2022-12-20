Yemeğin yanında yoğurt yemenin faydasına inanamayacaksınız! İç organlarınızı yenilemek için...

Viseral yağ, karın bölgesinde depolanır ve organları dış etkenlerden korumak için oluşur. Fakat belirli bir miktarı koruyucu etki göstese de çok fazla iç organ yağı, kronik hastalıklara zemin hazırlayarak oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve hatta belirli kanser türleriyle de ilişkilidir. Bu yağ oranını azaltmak için yapabileceğiniz bir ipucu ise yoğurt yemekten geçiyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:53 PAYLAŞ ABONE OL

Göbek yağını minimum seviyede tutmak, sağlığınız için oldukça hayati bir konu. Diyet ve egzersiz, bu durumu kontrol altına almanızı sağlayan en önemli iki faktör. Fakat birkaç ayrıntıyı da hayatınıza dahil etmek bu çabanızı daha başarılı hale getirebilir. Uzmanlar, yağ kaybına yardımcı olmak için süzme yoğurt yemeyi tavsiye ediyor.

"PROTEİN İÇERİĞİ YÜKSEK" Süzme yoğurdun protein içeriğinin yüksek olması, diyet için en iyi desteklerden biri olmasını sağlıyor. Düşük yağ, kalori ve hatta düşük karbonhidrat oranı ile aynı anda kas inşa ederken kilo kaybını da desteklemeyi sağlıyor.