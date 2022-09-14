Yemek yediğiniz halde sürekli tokluk hissetmek ağız açlığının habercisi! En büyük nedeni ise...

Günümüz koşullarında su içmek gibidir, stresliyim demek, kime sorsanız stresten başı ağrır, karnı ağrır, midesi bulanır. Stres ile baş etmeyi bilmediğinizde hayat kaliteniz, düşer, evinizde, işinizde mutsuzluğunuz artar ve mutsuzluğunuz arttıkça ağız açlığınızı besleyerek obez birey haline dönüşürsünüz. Ağız açlığı, duygu durum bozukluğu durumda, kişinin neden yediğini anlamadan, beynin açlık hormonunun sürekli salgılandığı, tokluk sinyallerinin bedene iletilemediği sürekli olan psikolojik açlık halidir.

Kişi stresli olduğunda, mutsuz olduğunda, heyecanlı olduğunda, kutlama yaptığında sürekli yemeye programlı olduğu için bu hal kısır döngü haline gelir ve immün sistem düşer, hastalıklar evinizden gitmeyen davetsiz misafiriniz gibi yamacınızdan ayrılmaz.

Sağlıklı olmak için kronik stresten uzak bir yaşam sürmek gerekir diyeceğim, nasıl olacak diyeceksiniz?

Yapılan psikolojik araştırmalara göre sağlıklı insanlar genelde yaşam standartlarıyla ve bireysel nitelikleriyle hasta insanlardan ayrılırlar. Stres yönetimi yapabilen kişiler, sarsılmaz, çok daha az hasta olurlarken, stres yönetimi yapamayan sürekli gergin insanlar fiziksel olarak da sürekli hastalardır.

Stres küçük bir anda da oluşabilir, yılların birikimi ile de, her an da. Burada kişinin stresi nasıl algıladığı hayatta yaşadıkları olaylara göre değişim göstermektedir. Herkesin strese karşı tolerasyonu oldukça farklıdır. Stres eşiğiniz, algınız ne kadar düşükse o kadar çok ağrı çekersiniz. Yüksek tansiyon, sindirim sistemi rahatsızlıkları, uykusuzluk, baş ağrıları, yorgunluk stresin neden olduğu başlıca sorunlar arasındadır. Stres ruh ve beden sağlığımızı önemli derecede etkilesede, minimal stres bize lazımdır, kişinin hayatta kalma durumunu dik tutar, güç verir. Maruz kaldığımız stresi biriktirmek ise yukarıda saydığımız hastalıkları beraberinde getirir. İşlenmiş gıdalar, kızarmış gıdalar, sıfır hareketli yaşam, sürekli kaygı ve stres dolu sohbetler, stres tetikleyicileridir.