Yemek yediğiniz halde sürekli tokluk hissetmek ağız açlığının habercisi! En büyük nedeni ise...

STRES İLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?

Genelde vaktim yok denilerek yapılamayan yürüyüş diyeceğim size. Sporla birlikte mutluluk hormonu salgılanır, hücreler yenilenir, beden oksijenle dolar ve beraberinde huzur dolu bir güne başlangıç yapılmış olur. Gevşeme egzersizleri, dua, müzik dinlemek, meditasyon yapmak her gün bir çok olguya maruz kalan beyninizin dinlenmesi için oldukça önemlidir. Sağlıklı düşünebilmek, her an stresli olup yiyeceklere saldırmamak, tv karşısında birşeyler yemek, yediğinin farkında olunmadan yemek yeme de obeziteyi stresle birlikte beraberinde getirmektedir. Sağlıklı bir beyin için her gün en az 2 dk sıfır ses alanı yaratılarak rahat moda geçilmelidir. Beynin en büyük ihtiyaçlarından biri de sessizlik alanı ile tazelenmektir. Doğadan gelen anti stres bitkileri de hayatınıza aldığınızda stres yönetimine adım atmış olacaksınız.