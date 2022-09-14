Yemek yediğiniz halde sürekli tokluk hissetmek ağız açlığının habercisi! En büyük nedeni ise...

Günümüz koşullarında su içmek gibidir, stresliyim demek, kime sorsanız stresten başı ağrır, karnı ağrır, midesi bulanır. Stres ile baş etmeyi bilmediğinizde hayat kaliteniz, düşer, evinizde, işinizde mutsuzluğunuz artar ve mutsuzluğunuz arttıkça ağız açlığınızı besleyerek obez birey haline dönüşürsünüz. Ağız açlığı, duygu durum bozukluğu durumda, kişinin neden yediğini anlamadan, beynin açlık hormonunun sürekli salgılandığı, tokluk sinyallerinin bedene iletilemediği sürekli olan psikolojik açlık halidir.
Kişi stresli olduğunda, mutsuz olduğunda, heyecanlı olduğunda, kutlama yaptığında sürekli yemeye programlı olduğu için bu hal kısır döngü haline gelir ve immün sistem düşer, hastalıklar evinizden gitmeyen davetsiz misafiriniz gibi yamacınızdan ayrılmaz.
Sağlıklı olmak için kronik stresten uzak bir yaşam sürmek gerekir diyeceğim, nasıl olacak diyeceksiniz?
Yapılan psikolojik araştırmalara göre sağlıklı insanlar genelde yaşam standartlarıyla ve bireysel nitelikleriyle hasta insanlardan ayrılırlar. Stres yönetimi yapabilen kişiler, sarsılmaz, çok daha az hasta olurlarken, stres yönetimi yapamayan sürekli gergin insanlar fiziksel olarak da sürekli hastalardır.
Stres küçük bir anda da oluşabilir, yılların birikimi ile de, her an da. Burada kişinin stresi nasıl algıladığı hayatta yaşadıkları olaylara göre değişim göstermektedir. Herkesin strese karşı tolerasyonu oldukça farklıdır. Stres eşiğiniz, algınız ne kadar düşükse o kadar çok ağrı çekersiniz. Yüksek tansiyon, sindirim sistemi rahatsızlıkları, uykusuzluk, baş ağrıları, yorgunluk stresin neden olduğu başlıca sorunlar arasındadır. Stres ruh ve beden sağlığımızı önemli derecede etkilesede, minimal stres bize lazımdır, kişinin hayatta kalma durumunu dik tutar, güç verir. Maruz kaldığımız stresi biriktirmek ise yukarıda saydığımız hastalıkları beraberinde getirir. İşlenmiş gıdalar, kızarmış gıdalar, sıfır hareketli yaşam, sürekli kaygı ve stres dolu sohbetler, stres tetikleyicileridir.
STRES İLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?
Genelde vaktim yok denilerek yapılamayan yürüyüş diyeceğim size. Sporla birlikte mutluluk hormonu salgılanır, hücreler yenilenir, beden oksijenle dolar ve beraberinde huzur dolu bir güne başlangıç yapılmış olur. Gevşeme egzersizleri, dua, müzik dinlemek, meditasyon yapmak her gün bir çok olguya maruz kalan beyninizin dinlenmesi için oldukça önemlidir. Sağlıklı düşünebilmek, her an stresli olup yiyeceklere saldırmamak, tv karşısında birşeyler yemek, yediğinin farkında olunmadan yemek yeme de obeziteyi stresle birlikte beraberinde getirmektedir. Sağlıklı bir beyin için her gün en az 2 dk sıfır ses alanı yaratılarak rahat moda geçilmelidir. Beynin en büyük ihtiyaçlarından biri de sessizlik alanı ile tazelenmektir. Doğadan gelen anti stres bitkileri de hayatınıza aldığınızda stres yönetimine adım atmış olacaksınız.
Bu bitkiler;
Strese karşı besleyici vitaminler;
Kişi strese girdiğinde farklı besleyici maddelerin olumlu etkileri bu taleplerin karşılanmasında önemli rol oynar. Bu vitaminlerin ihtiyacı stres durumunda artar. Stresi yenmek için sürekli ağız açlığı yaşıyor ve kendinizi kontrol edemiyorsanız;
10 sn mola verin ve kendinize sorun şuan hangi duygumu yemek istiyorum.
Gerçekten aç mıyım?
Bu sorularınızın ardından büyük bir bardak su için. Su açlık hormonunun susmasına yardımcı olacaktır. Suyunuzu için ve bekleyin, hala kendinizi aç hissediyorsunuz;
Öğünlerinizi sakin sakin çiğneyin ve lütfen bunu yaparken televizyon – telefon karşısında olmayın.
Not; Tanı konulmuş bir rahatsızlığınız varsa , hekiminizin önerisi olmadan kimsenin listenizi diyetini uygulamayınız.