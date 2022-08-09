Yemeklerden sonra bunu yapmak diyabet riskinizi sıfırlıyor! Sağlığınıza etkileri inanılmaz…

Çalışmalardan beşinde katılımcıların arasında diyabet öncesi veya Tip 2 diyabet yokken, diğer iki çalışmada diyabetli veya diyabetsiz bir insan karışımı bulunuyordu. Tüm araştırmalarda yemekten sonra birkaç dakika bile yürümenin, katılımcılarda kan şekeri seviyelerinin hızlı bir şekilde dalgalanması yerine daha kademeli olarak yükselmesine ve düşmesine neden olduğunu gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı olan Aidan Buffey, araştırmaların sonucunun Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık kuruluşlarının fiziksel olarak daha fazla hareket etme tavsiyeleriyle uyumlu olduğunu söyledi.