Yemeklerden sonra bunu yapmak diyabet riskinizi sıfırlıyor! Sağlığınıza etkileri inanılmaz…

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, yemekten sonra sadece birkaç dakika yürümenin kan şekerini ve insülin seviyelerini düşürmek için yeterli olduğu ortaya çıktı.
YEMEKLERDEN SONRA KISA BİR YÜRÜYÜŞ
Limerick Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yemek yedikten sonra oturmanın, ayakta durmanın ve yürümenin etkisini karşılaştıran yedi farklı araştırmanın sonucunu analiz etti.
Araştırmacılar yemeklerden sonra ayakta durmanın oturmaktan daha iyi olduğunu ancak en büyük yararı sağlamak adına kısa bir yürüyüşün en iyi aktivite olduğunu buldu.
Yemeklerden sonra düzenli olarak hafif yoğunlukta yürüyüş yapan kişilerin kan şekeri ve insülin seviyeleri, oturanlara göre çok daha düşüktü.
Aynı şekilde Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir makalede yemeklerden sonra kısa süre ayakta kalmanın kan şekerinde iyileşmeye yol açtığını ancak insülinde bir fark yaratmadığını gösterdi.
Çalışmalardan beşinde katılımcıların arasında diyabet öncesi veya Tip 2 diyabet yokken, diğer iki çalışmada diyabetli veya diyabetsiz bir insan karışımı bulunuyordu.
Tüm araştırmalarda yemekten sonra birkaç dakika bile yürümenin, katılımcılarda kan şekeri seviyelerinin hızlı bir şekilde dalgalanması yerine daha kademeli olarak yükselmesine ve düşmesine neden olduğunu gösterdi.
Araştırmanın baş yazarı olan Aidan Buffey, araştırmaların sonucunun Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık kuruluşlarının fiziksel olarak daha fazla hareket etme tavsiyeleriyle uyumlu olduğunu söyledi.
Her yemekten sonra tekrar tekrar yükselen kan şekeri seviyelerinin ve bunları kontrol etmek için üretilen insülinin Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler problemlerin gelişmesine yol açabileceğini de belirten Buffey, ayakta durmanın ve yürümenin kasların kasılmasına neden olduğundan bahsetti. Bu durumda kasların glikoz kullanmaya teşvik edilir ve kan dolaşımındaki şekerin düşmesine yardımcı olur.