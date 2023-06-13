Yemekleri bu şekilde yemek kalbinizi mahvediyor! Sağlığınızdan olmayın…

Başta yemeklerinizi hazırlarken yaptığınız bu hata olmak üzere yanlış beslenme ve yaşam alışkanlıkları kalbinizi ciddi anlamda tehdit edebilir.
YİYECEKLERE ÇOK FAZLA TUZ KOYMAK
Aşırı tuz tüketimi kan basıncınızı etkileyebilir ve inme, kalp krizi ve koroner arter hastalığı riskinizi artırabilir. Yüksek tansiyonunuz veya diğer kardiyovasküler rahatsızlıklarınız varsa, diyetinizdeki sodyum miktarını izleyin. Az işlenmiş gıdalarla dengeli bir diyet yemek, bunu başarmanıza yardımcı olacaktır.
EGZERSİZ YETERSİZLİĞİ
Düzenli aerobik egzersiz kanınızın pompalanmasını sağlar ve kalbi güçlü ve sağlıklı tutar. Düzenli fiziksel aktivite olmadan kendinizi yüksek tansiyon ve koroner arter hastalığı gibi çeşitli kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskiniz artar. Ayrıca, egzersiz kilonuzu kontrol altında tutar.
YÜKSEK KALORİLİ BESLENME
Kalorisi yüksek ve gerekli besin maddelerini düşük bir diyet, kalbinizi etkileyebilir. Doymuş yağ, sodyum ve şeker içeriği yüksek yiyecekler kolesterolü yükseltir ve obeziteye yol açarak kardiyovasküler hastalığa katkıda bulunur. Taze meyve ve sebzeler gibi daha sağlıklı yiyecekler yemek, kalbinizi sağlıklı tutacaktır.
ZAYIF STRES YÖNETİMİ
Stres, özellikle düzgün yönetilmezse kalp üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Stres, vücudunuzun kalbinizin daha hızlı atmasına neden olan hormonları salmasına neden olur, bu da yüksek tansiyona ve felç ve diğer kalp sorunları riskinin artmasına neden olabilir. Stresi nasıl yöneteceğinizi öğrenmek, kalbinizi korumanıza yardımcı olacaktır.
YETERSİZ UYKU
Kalbinizin sağlıklı kalması için bolca dinlenmeye ihtiyacı vardır. Yeterli uyku olmadan, kalbiniz aşırı çalışabilir, bu da hipertansiyona, felce ve kalp krizine yol açabilir. Kalbinizi sağlıklı tutmak için her gece en az yedi ila sekiz saat uyumayı hedefleyin.
AĞIZ SAĞLIĞINA ÖNEM VERMEMEK
Kötü ağız hijyeni kalp hastalığı riskini artırır. Çalışmalar, diş eti hastalığı olan kişilerin, iyi diş hijyeni olan kişilere göre kalp rahatsızlıkları geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. İyi kalp sağlığını korumak için dişlerinizi günde iki kez fırçalamanız ve sık sık diş ipi kullanmanız önerilir.
YİYECEKLERİ KIZARMIŞ OLARAK TÜKETMEK
Kızarmış yiyecekler kalp sağlığı için büyük bir yanlıştır. Atardamarlarınızı tıkayan ve kalp hastalığı için artan risk faktörlerine yol açabilen yüksek düzeyde trans yağ içerirler. Zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi daha sağlıklı yağlarla hazırlanmış taze pişmiş yiyecekler yemeye çalışın.
HAREKETSİZ YAŞAM TARZINA SAHİP OLMAK
Uzun süre oturmak kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Yürümek veya bisiklete binmek gibi günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yaparak aktif kalmaya çalışın. Her saat başı sandalyenizden kalkmak kadar basit birşey bile hareket etmenize ve kalp hastalığı riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.
BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEK
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk gibi fiziksel belirtiler göz ardı edilmemelidir. Bu belirtiler bir kalp problemine işaret edebilir ve bir doktor tarafından kontrol edilmelidir. Bir doktor bu semptomların nedenini belirlemeye ve uygun tedaviyi sağlamaya yardımcı olabilir.
YETERİNCE SU İÇMEMEK
Vücudu susuz bırakmamak, sağlıklı bir kalbe sahip olmanın anahtarıdır. Su, kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi kontrol etmenize yardımcı olur, bu nedenle yeterince içtiğinizden emin olun. Ters etkiye sahip olabileceğinden, suyu soda, kahve ve diğer içeceklerle değiştirmeyin.
HORLAMAYI GÖRMEZDEN GELMEK
Horlama, rahatsız edici bir gece alışkanlığından fazlası olabilir ve çok daha ciddi bir şeyi işaret edebilir. Kronik horlama, kalbinizin kan pompalamakta zorlandığı anlamlandırılabilir, bu nedenle düzenli olarak horluyorsanız, bu konuda hekiminizle konuşun. Kalple ilgili sorunları teşhis edebilir ve kalbinizi sağlıklı tutmak için gerekli adımları atmanıza yardımcı olabilirler.