Yemekleri bu şekilde yemek kalbinizi mahvediyor! Sağlığınızdan olmayın…

YÜKSEK KALORİLİ BESLENME Kalorisi yüksek ve gerekli besin maddelerini düşük bir diyet, kalbinizi etkileyebilir. Doymuş yağ, sodyum ve şeker içeriği yüksek yiyecekler kolesterolü yükseltir ve obeziteye yol açarak kardiyovasküler hastalığa katkıda bulunur. Taze meyve ve sebzeler gibi daha sağlıklı yiyecekler yemek, kalbinizi sağlıklı tutacaktır.

ZAYIF STRES YÖNETİMİ Stres, özellikle düzgün yönetilmezse kalp üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Stres, vücudunuzun kalbinizin daha hızlı atmasına neden olan hormonları salmasına neden olur, bu da yüksek tansiyona ve felç ve diğer kalp sorunları riskinin artmasına neden olabilir. Stresi nasıl yöneteceğinizi öğrenmek, kalbinizi korumanıza yardımcı olacaktır.