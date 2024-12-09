Yeni araştırma sonuçları şaşırttı: Bu şekilde beslenmek Alzheimer riskini azaltıyor...

Çakaloğlu, keton diyetlerinin, alzaymır ve yaşlanma süreçlerine karşı yenilikçi bir çözüm sunma potansiyeli taşıdığına işaret ederek, "Araştırmalar, ketonların beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, beyin sağlığını koruma yolunda alınacak her önlem, gelecekte daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabilir." değerlendirmesini yaptı.