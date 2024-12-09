Yeni araştırma sonuçları şaşırttı: Bu şekilde beslenmek Alzheimer riskini azaltıyor...

Cell Chemical Biology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, keton cisimlerinin beyindeki protein yapısı ve kontrol mekanizmaları üzerindeki etkileri incelendi. Fareler ve genetiği değiştirilmiş kurtçuklarla yapılan deneylerde, keton esterleriyle beslenen deneklerin beyinlerinde biriken zararlı proteinlerin temizlendiği ve normal fonksiyonlarına kavuştuğu görüldü.
Çakaloğlu, söz konusu sonuçların keton cisimlerinin beyindeki protein yapısı ve kontrol mekanizmaları üzerindeki etkilerini ortaya koyduğunu aktardı.
Çakaloğlu, "Bu sonuçlar, insan üzerinde yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalar için heyecan verici bir başlangıç sunuyor." ifadelerini kullandı.
BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEDE "GÜÇLÜ BİR ADIM"
Açlık, düşük karbonhidratlı diyetler veya özel takviyelerle artan keton cisimlerinin, sadece enerji sağlamakla kalmayıp aynı zamanda beyindeki zararlı proteinlerin çözünmesine de yardımcı olduğunu ifade eden Çakaloğlu, "Bu mekanizma, alzaymır hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeyi önleyebilir." açıklamasında bulundu.
Çakaloğlu, keton cisimlerini doğal yollarla artırmanın mümkün olduğunu belirterek, karbonhidrat oranı düşük ketojenik diyetlerin, aralıklı oruç gibi beslenme modellerinin, düzenli fiziksel aktivitelerin ve doktor tavsiyesiyle kullanılacak ketojenik takviye ürünlerin bu konuda destek sağlayabileceğini kaydetti.
Bu yöntemlerin uzman gözetiminde uygulanması gerektiğini vurgulayan Çakaloğlu, ketojenik diyetlerin sağlıklı bir yaşam tarzı ile desteklendiğinde beyin sağlığını iyileştirmede "güçlü bir adım" olabileceğini belirtti.
Çakaloğlu, keton diyetlerinin, alzaymır ve yaşlanma süreçlerine karşı yenilikçi bir çözüm sunma potansiyeli taşıdığına işaret ederek, "Araştırmalar, ketonların beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, beyin sağlığını koruma yolunda alınacak her önlem, gelecekte daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabilir." değerlendirmesini yaptı.