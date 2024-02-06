Yiyecekleri koruyor ancak bağırsakları bozuyor! Tüketirken bir daha düşünün...

Gıda koruyucuları, gıdaların tazeliğini ve dayanıklılığını artırmak için kullanılan maddelerdir. Bu koruyucular gıdalardaki mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek bozulmalarını önlerler. Gıda koruyucuları aynı zamanda gıdaların raf ömrünü uzatarak tüketim süresini artırır ve gıda israfını azaltır. Ancak bazı gıda koruyucularının aşırı kullanımı veya yanlış kullanımı sağlık sorunlarına yol açabilir.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:58 PAYLAŞ ABONE OL

Gıdalardaki koruyucuların sağlık açısından zararının incelendiği ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bu maddelerin bağırsak mikrobiyomu üzerinde beklenmedik etkileri olabileceğini ortaya koydu. Gıdaları korumak için yaygın olarak kullanılan bir maddenin, bağırsaklardaki yararlı bakterileri etkileyerek bağırsak mikrobiyomunun dengesini tehdit edebileceği açıklandı.