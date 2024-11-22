Yorgunluk, hazımsızlık, kabızlık! Sessiz katilin 3 belirtisi…

Jinekolog Susanna Unsworth'a göre, yumurtalık kanserinin belirtileri kolaylıkla başka şeylerle karıştırılabildiği gibi yaşamı tehdit eden bir hastalığa da dönüşebilir.



Bu kanser vakalarının yüzde 75'inden fazlası kanserin karın bölgesine yayıldıktan sonra teşhis ediliyor. Ancak Doktor Unsworth' a göre daha erken dönemde hastalığı teşhis ettirecek belirtiler mevcut.

Dr Unsworth bu belirtilerinin hepsinin kanser anlamına gelmediğinin altını çiziyor ve sözlerine şöyle devam ediyor; "Bu belirtileri görüyorsanız doktorunuza danışmanızda fayda var. Belirtilerin hepsi yumurtalık kanseri olduğunuz anlamına gelmez ama altta yatan sebebi bulmak için oldukça önemlidir."



ŞİŞKİNLİK







Uzmana göre birkaç hafta boyunca geçmeyen şişlik ya da karın bölgesinde sık sık oluşan şişlikler belirtiler arasında olabilir. Karın, pelvik ve sırtta geçmeyen bir ağrı varsa doktora başvurmanız tavsiye ediliyor.

GECE SIK SIK İDRARA ÇIKMA







Gece idrara çıkmak için sıklıkla uyanmak, belirtilerden bir diğeri olabilir. Uyarı işaretlerinden biri de iştah kaybı ve yemek yemeye başladıktan çok kısa süre sonra gelen tokluk. Buna ek olarak pelviste şişlik veya yumru hissettiyseniz hemen doktorunuzdan randevu almalısınız!



DİĞER SEMPTOMLAR ARASINDA;





Hazımsızlık

Bağırsak hareketlerinde ani değişiklik (kabızlık, ishal)

Vajinal kanama

Açıklanamayan kilo kaybı

Kronik yorgunluk.