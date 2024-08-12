Yorgunluk o hastalığın habercisi! Eklemlerde harabiyete neden oluyor...

Uzm. Dr. Sarı, iltihaplı romatizmanın etkilediği eklemlerde şişme, ağrı ve hareket kısıtlılığı meydana geldiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "El ve ayağın küçük eklemleri başta olmak üzere diz, dirsek ve omuz eklemleri simetrik olarak tutulur. Ağrı özellikle istirahat halindeyken ve gece artar. Sabahları eklemlerde yarım saatten uzun süren katılık hissi (eklemleri hareket ettirmekte bir yavaşlık) oluşur. El eklemlerinde şişmeye bağlı olarak, eli yumruk yapmada zorluk ve kavrama gücünde azalma önemli erken belirtilerdir. Eklemlerde ısı artışı ve kızarıklık belirgin bir özellik değildir. Genellikle bu belirtiler zaman içinde aşamalı olarak gelişse de bazı hastalarda çok akut başlangıçlı olabilir. Romatoid artrit çoğunlukla beşten fazla eklemi etkiler ama bazen tek eklemde de sınırlı kalabilir. Bunun dışında bazı hastalarda hafif dereceli ateş, kansızlık, halsizlik, yorgunluk, kas kuvvetsizliği, iştahsızlık, kilo kaybı, ağız kuruluğu, göz kuruluğu, gözde episklerit, cilt altında nodüller, bazen de akciğer hastalığı (akciğer iltihaplanması), kalp ve akciğer zarında sıvı birikimi, dalakta büyüme, sinir ucu iltihaplanması (nöropati), karpal tünel sendromu ve damar iltihaplanması (vaskülit) gözlenebilir."

Eklemlerdeki iltihaplanmanın beyni de etkileyebildiğini ve ciddi kronik yorgunluğa sebep olabildiğine değinen Sarı, kronik yorgunluk sendromu veya miyaljik ensefalomiyelit oluşabildiğine işaret etti. Sarı, eklemlerdeki şiddetli ağrıların düzgün bir uyku uyumayı engelleyerek yorgunluğun daha da artmasına sebep olduğu uyarısında bulunarak, "Bu yorgunluk çok bunaltıcı olabilir, hastalar bazen günlük işlerini yapacak enerjiyi bulamayabilirler. Küçük işlere bile konsantre olamayabilirler. Aşırı yorgunluk dinlenmekle geçmez. Bu aşırı yorgunluk ve tükenmişlik hissi kişilerde depresyon ve anksiyete (kaygı) bozukluğu gibi psikolojik belirtilere yol açabilir. Hastanın yaşam kalitesi düşer, iş, sosyal yaşam ve aile yaşamı olumsuz etkilenir." bilgisini verdi.