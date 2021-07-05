Diş taşı sorunun kökten çözümü! Yrd. Doç. Dr. Zeynep Giray ROZA'ya bilinmeyenleri anlattı...

Diş taşları, zaman içerisinde diş üzerinde kalan besinlerin de birikmesi ile birlikte oluşuyor. Bu durum ise hem dişlerde istenmeyen estetik bir görünüme neden olurken hem de ağız sağlığında büyük sorunlara neden olabiliyor. Fakat uzman diş hekiminin yardımı sayesinde bu sorunu kısa sürede çözebilirsiniz. İşte diş taşı ve çözümü ile ilgili en önemli soruların cevapları…

Diş taşı temizliği dişlere zarar vermez. Aksine diş taşları temizlenmediğinde dişetinde iltihaba, dişeti çekilmesine ve kemik kaybına hatta ilerleyen dönemlerde dişin tamamıyla kaybına dahi yol açabilir. Günümüzde diş kaybına en çok neden olan etken, dişeti hastalığıdır. Dişeti hastalıkları ağrı yapamadan ilerleyerek, dişi saran kemiğin erimesine ve dişlerin sallanarak düşmesine sebep olur.

Diş taşı temizliği için evde neler yapılabilir?

Maalesef evde diş taşlarımızı temizleyemeyiz. Sertleşen diş taşları ancak diş hekimi yardımı ile kök yüzeyinden uzaklaştırılabilir. Diş taşı oluşumunu engellemek için kendi kendimize yapabileceğimiz en güzel şey düzenli diş fırçalamak ve diş ipi kullanmaktır. Diş taşlarının oluşturabileceği dişeti hastalıklarından korunmak için, düzenli bakım yapsak da, yılda en az bir kere diş hekimine giderek diş taşı temizliği yaptırmak en doğru çözümdür.

Diş taşı temizliği hangi periyotlarda tekrarlanmalı?

Diş taşı temizliği periyodu kişiden kişiye değişiklik gösterir. Düzenli diş fırçalayan, sigara içmeyen ve dişeti hastalıklarına genetik yatkınlığı olmayan birisinin sadece yılda bir kez diş taşı temizliği yaptırması yeterli olurken, bu faktörlerin bir ya da bir kaçına sahip olan kişilerin çok daha sık diş taşı temizletmesi gerekebilir.