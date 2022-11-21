Yüksek kolesterol sorunu tarihe mi karışıyor? ABD'li bilim insanlarından "yeni ilaç" duyurusu: %70 oranında...

Araştırmacılar, statinlerden sonra, kolesterolü yönetmek için bir sonraki lider ilaç sınıfının PCSK9 inhibitörleri olduğunu söyledi. Bu oldukça etkili ajanlar, vücudun kandaki fazla kolesterolü çekmesine yardımcı olur, ancak oral ajanlar olarak mevcut olan statinlerin aksine, PCSK9 inhibitörleri, kullanımlarının önünde engeller oluşturarak yalnızca iğne olarak uygulanabiliyor.

UH'de Profesör Jonathan S. Stamler, "Kolesterol düşürme, yaşamı uzatmak ve insanları Batı dünyasında hâlâ bir numaralı hastalık ve ölüm nedeni olan kalp hastalığından korumak için sahip olduğumuz en önemli tedavilerden biridir" dedi. Statinlerin şimdiye kadar sadece kolesterolü düşürdüğünü, bunun, kolesterolü düşürmenin yeni bir yolu olan PCSK9'u düşürmenin yeni bir yolu olabilecek bir ilaç sınıfı olarak nitelendirdi.