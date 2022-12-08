Yumurta Sayımı Adetin Kaçıncı Günü Yapılır? Yumurta Sayısı Testi Ne Zaman Yapılırsa Daha İyi Sonuç Verir?

Yumurta sayımı adetin kaçıncı günü yapılır konusunda çoğunlukla kafa karışıklığı meydana gelmektedir. Bebek tedavisi gören anne olmak isteyenler kadınların mutlaka yaptırması gereken yumurta sayısı testi ne zaman yapılır? Bu sorunun ve yumurta sayımı hakkında birçok merak edilen bilgiyi sizler için derleyip, hazırladık. Peki, adetliyken yumurta sayımı nasıl yapılır? Ayrıntılı yanıtlar...

Yumurta Sayısı Testi Nasıl Yapılır ?

İnfertilite nedenlerini saptamak için yapılması gereken tahlillerden birisi de yumurta sayımı yani yumurta rezerv ölçümüdür. Anne aday adayları hem kan tahlili verip, hem de ultrason ile muayene olarak yumurta sayımı yaptırmalıdırlar. Kan tahlili ile yumurta sayımı kandaki "FSH, LH, E2, İnhibin B" değerlerine bakılarak yapılmaktadır, halk arasında hormon testi olarak bilinen bu tahliller en doğru bilgiyi elde etmek için adet zamanı yapılması gerekmektedir. Bu kan tahlillerin yanında AMH testi de mutlaka yapılmalıdır, uzmanların çalışma ve beyanlarına baktığımız zaman yumurta sayısını en doğru saptayan test AMH testidir, bu test herhangi bir zaman yapılabilir.

Ultrasonografi ile yumurta sayısı testi ise AMH testi gibi yumurta rezervini en hızlı ve net bir şekilde saptayan test yöntemidir. Ultrason ile genelde adetin son günleri yumurta sayımı testi yapılsa da, herhangi bir zaman diliminde de bu test yapılabilir.

Tüm bu testlerin sonucunda aşağıdaki değerler çıkıyorsa, yumurta sayısında düşüklük olabilir;

* FSH>10 IU/L

* E2>80 pg/ml

* AMH<1.1>

* Ultrasonda yumurta sayısı <>

Yumurta Sayımı Ne Zaman, Adetin Kaçıncı Günü Yapılmalıdır?

Yumurta rezervi ölçümü için yapılan testlerin bazılarında adet döneminde olmak gereklidir. Bu testlerin bir çoğu hormon testi olduğu için en doğru sonuçlar adetin belirli günlerinde elde edilmektedir. Yumurta sayımı testlerinden FSH, LH ve E2 tahlilleri adetin 2. veya 3. Günü yapılmalı, İnhibin B testi ise yine 2.veya 3. Gününde yapılmalı ( bu testin sonuçları adetin kaçıncı günde olduğuna göre değişiklik gösterebilir), ultrasonla yumurta sayımı için adet döneminin herhangi bir günü seçilmelidir.