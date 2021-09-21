Yüzündeki sivilce canına mal oluyordu! Çinli adamın beyni iltihapla doldu

Yüzünüzde çıkan bir sivilcenin ölümcül tehlikelere yol açabileceğini tahmin eder miydiniz? Çin 'de yaşanan bir olay tam da bu gerçeği gözler önüne serdi. Genç bir adam tıpta "ölüm üçgeni" olarak adlandırılan bölgede çıkan sivilceyi sıkması sonucunda beyni adeta iltihapla doldu. Tetkikler sonrası açıklama yapan Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi başhekimi Zhou Gaoya , yüzün tehlikeli üçgeni olarak da bilinen bu bölgeye karşı uyardı.

'ÖLÜM ÜÇGENİ'NE DİKKAT!

Tıpta "Ölüm üçgeni" veya "Tehlikeli üçgen" olarak adlandırılan bölge burun ucundan dudakların her iki tarafındaki nokta ile birleşen bölgeye deniyor. Bu bölgede ortaya çıkan sivilcelerin sıkılmasının ise oldukça tehlikeli sonuçlara sebebiyet vereceği Çin'de yaşanan bir olay sonrası gözler önüne serildi.

Bu alandaki sivilcelerin sıkılması körlük, menenjit, felç, hatta ve hatta ölüme bile sebebiyet verebilecek kadar tehlikeli. İşte Çin'de yaşanan korkunç olayın ayrıntıları...