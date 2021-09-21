Yüzündeki sivilce canına mal oluyordu! Çinli adamın beyni iltihapla doldu

Yüzünüzde çıkan bir sivilcenin ölümcül tehlikelere yol açabileceğini tahmin eder miydiniz? Çin'de yaşanan bir olay tam da bu gerçeği gözler önüne serdi. Genç bir adam tıpta "ölüm üçgeni" olarak adlandırılan bölgede çıkan sivilceyi sıkması sonucunda beyni adeta iltihapla doldu. Tetkikler sonrası açıklama yapan Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi başhekimi Zhou Gaoya, yüzün tehlikeli üçgeni olarak da bilinen bu bölgeye karşı uyardı.
'ÖLÜM ÜÇGENİ'NE DİKKAT!
Tıpta "Ölüm üçgeni" veya "Tehlikeli üçgen" olarak adlandırılan bölge burun ucundan dudakların her iki tarafındaki nokta ile birleşen bölgeye deniyor. Bu bölgede ortaya çıkan sivilcelerin sıkılmasının ise oldukça tehlikeli sonuçlara sebebiyet vereceği Çin'de yaşanan bir olay sonrası gözler önüne serildi.
Bu alandaki sivilcelerin sıkılması körlük, menenjit, felç, hatta ve hatta ölüme bile sebebiyet verebilecek kadar tehlikeli. İşte Çin'de yaşanan korkunç olayın ayrıntıları...
SIKTIĞI SİVİLCE CANINA MAL OLUYORDU!
İddiaya göre; Tang adında genç bir adam dudaklarıyla burnu arasında yer alan bölgede çıkan bir sivilceyi patlatmasının ardından adeta ölümle burun buruna geldi. Sivilceyi sıkmasından sonraki iki hafta şiddetli baş ağrısı yaşayan genç adam ardından ise tepkileri yavaş ancak bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
BEYNİ İLTİHAPLA DOLDU!
Yapılan tetkikler sonucunda Tang'ın intrakraniyal bir enfeksiyona maruz kaldığı ve beynin içerisinde birden fazla apseli bölge olduğu tespit edildi. Durumu kritik olan genç adam yaşadığı olayla ilgili olarak "Yüzümde sivilce çıktı. Kolayca sıktım. Daha önce kaşıntı ve ağrıdan dolayı sıkıyordum ama bu sefer farklıydı. Gerçekten bir sivilcenin bu sonuçlara yol açacağını bilemezdim." İfadelerini kullandı.
''KAN KAFATASINA GERİ AKIYOR''
Tang'ın doktoru Zhou Gaoya ise karşılaştığı vaka sonrası,
"Ağzın her iki yanından burun köküne kadar olan üçgene yüzün tehlikeli üçgeni denir. Yüzdeki kan dolaşımı çok zengindir ve çapraz gelen kan damarları yüz kasları arasında gidip gelir. Kaslar kasıldığında kan kafatasına geri akabilir. Bu nedenle yüzde bir enfeksiyon oluşursa, özellikle ağız köşesinden burun köküne kadar olan bir sivilce geliştiğinde sıkmamalısınız. Bakteriler geriye doğru yayılabilir. Kafatası boşluğunda sinüs ve beyin apsesine neden olabilir'' dedi.