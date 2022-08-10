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Yüzünüzde bu belirtiler varsa risk grubundasınız! Genç yaşta ölüm oranını artırıyor…

Yüksek kolesterol, genetik olarak eğer ailenizde de varsa sizde de olma ihtimali çok büyük. Özellikle, kontrol edilebilir hareketsizlik, obezite ve sağlıksız beslenme de bu durumu çok tetikliyor. Kolesterol sahibi olduğunuzu yüzünüzden anlayabileceğinizi biliyor musunuz? İşte bu iki belirtiyi sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:14
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Yüzünüzde bu belirtiler varsa risk grubundasınız! Genç yaşta ölüm oranını artırıyor…

Yüksek kolesterol, kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir. Ağırlıklı olarak aşırı kilolu olmak ve sağlıksız yaşam tarzı hayatınızı olumsuz etkiler. Eğer ailenizde bulunuyorsa, bu duruma ailesel hiperkolesterolemi deniyor.

GÖZ ETRAFINA DİKKAT

Ailesel hiperkolesterolemi, bir veya her iki ebeveynden geçen bir gen değişikliğinden kaynaklanır. Ailesel hiperkolesterolemisi olan kişilerde daha genç yaşta kalp hastalığı ve ölüm riski daha yüksek. Sağlık kuruluşuna göre, yüzünüzde genetik durumun iki belirtisi görünebilir. Göz çevresindeki kolesterol birikintilerinin açıklayıcı bir işaret olduğunu belirtiyor.

Yüksek kolesterol seviyeleri, gözün irisi çevresinde beyaz veya gri bir halka olan kornea arkusuna da neden olabilir. Bu en yaygın olarak yaşlı insanlarda olur, ancak ailesel hiperkolesterolemisi olan genç insanlarda da ortaya çıkabilir.

Tespit edilecek diğer işaretler şunları içerir:

  • Dizlerinizin, eklemlerinizin veya dirseklerinizin etrafında çarpmalar
  • Şişmiş ağrılı kaslar

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi olarak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, kilonuzu korumak ve bol bol egzersiz yapmak bu hastalık riskini azaltır. Kolesterolünüzü azaltmak için yağlı yiyecekleri, özellikle doymuş yağ adı verilen bir tür yağ içeren yiyecekleri azaltmaya çalışın.

Doktorlar bunları daha fazla yemenizi öneriyor:

  • Uskumru ve somon gibi yağlı balıklar
  • Kahverengi pirinç, ekmek ve makarna
  • Fındık ve tohumlar
  • Meyve ve sebzeler

KOLESTEROLE NE İYİ GELİR?

  1. Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.
  2. Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama tercih edilmelidir.
  3. Bol bol balık tüketilmelidir.
  4. Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.
  5. Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.
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