Yüzünüzde bu belirtiler varsa risk grubundasınız! Genç yaşta ölüm oranını artırıyor…

Yüksek kolesterol, kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir. Ağırlıklı olarak aşırı kilolu olmak ve sağlıksız yaşam tarzı hayatınızı olumsuz etkiler. Eğer ailenizde bulunuyorsa, bu duruma ailesel hiperkolesterolemi deniyor.
GÖZ ETRAFINA DİKKAT
Ailesel hiperkolesterolemi, bir veya her iki ebeveynden geçen bir gen değişikliğinden kaynaklanır. Ailesel hiperkolesterolemisi olan kişilerde daha genç yaşta kalp hastalığı ve ölüm riski daha yüksek. Sağlık kuruluşuna göre, yüzünüzde genetik durumun iki belirtisi görünebilir. Göz çevresindeki kolesterol birikintilerinin açıklayıcı bir işaret olduğunu belirtiyor.
Yüksek kolesterol seviyeleri, gözün irisi çevresinde beyaz veya gri bir halka olan kornea arkusuna da neden olabilir. Bu en yaygın olarak yaşlı insanlarda olur, ancak ailesel hiperkolesterolemisi olan genç insanlarda da ortaya çıkabilir.
Tespit edilecek diğer işaretler şunları içerir:
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tedavi olarak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, kilonuzu korumak ve bol bol egzersiz yapmak bu hastalık riskini azaltır. Kolesterolünüzü azaltmak için yağlı yiyecekleri, özellikle doymuş yağ adı verilen bir tür yağ içeren yiyecekleri azaltmaya çalışın.
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