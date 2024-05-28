Z kuşağı daha hızlı yaşlanıyor! Sebebi inanılmaz: "Her gün kullandıkları..."

Bu konferansta yayımlanan raporda akciğer, mide, bağırsak ve rahim gibi kanser türlerinin genç olmalarına rağmen Z kuşağında sıklıkla görüldüğü belirtildi. Bu durumun ise gençlerin hücresel olarak daha hızlı yaşlanmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, Z kuşağındaki yaşlanmanın nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen bir konferansta yayınlanan rapora göre, 1997 ila 2012 yılları arasında doğanlar için tanımlanan "Z kuşağının" daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı.

Z kuşağının erkenden yaşlanma belirtileri göstermesinin birçok nedeni olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Yakup Çil, "Teknolojik gelişmelerin artması ile Z kuşağı, zamanının büyük bir kısmını sosyal medya ve sosyal iletişim platformlarında geçirmektedir. Bu durumda karşımıza daha az hareket eden, daha az fiziksel aktivite gösteren bir nesil Z kuşağı çıkmaktadır. Daha az fiziksel aktivite, daha fazla kilo alınmasına neden olabilmektedir. Fazla kiloları olan gençler yaşından daha büyük görünümde sahip olabilmekte ve daha fazla kilo ile ortaya çıkan obezite ile ilgili sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilmektedir" şeklinde konuştu.

UYKUSUZLUK CİLDİN YENİLENME HIZINI YAVAŞLATIR

Sosyal platformlarda daha fazla zaman geçiren ve çok gelişmiş bilgisayar oyun kurgularıyla akşam geç saatlerde yatan genç kuşağın daha az uyuduğunu işaret eden Prof. Dr. Yakup Çil, "Daha az uyku, cildin daha hızlı yenilenmesini azalttığından daha yaşlı bir cilt yapısını ortaya çıkarabilmektedir" dedi.

Z KUŞAĞINDA 'BEĞENDİĞİ KİŞİLERE BENZEME İSTEĞİ' ARTTI

Sigara ve alkol kullanımına erken yaşlarda başlanmasının da Z kuşağının daha yaşlı görünmesine, cilt ve vücut yapısının daha çabuk yaşlanmasına neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yakup Çil, "Son yıllarda Z kuşağında estetiğe talebinin çok arttığını görmekteyiz. Sosyal iletişim ağlarına erişim imkânlarının artması nedeniyle, Z kuşağında beğendiği kişi ve modellere benzeme isteği artmaktadır. Popüler kişilerin yüz ve mimik hatlarına sahip olma isteği ile dudak dolgusu ve diğer estetik işlemler için müracaat eden gençlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır" ifadelerini kullandı.