Zayıflatıyor sanıyorsunuz ama sağlığınızı mahvediyor!

Aktif kömür ve probiyotikler, şişkinliği azalttığını ve ödemle savaşarak daha ince bir bele sahip olmayı kolaylaştırdığı iddia edilirken, enzimler ve sinbiyotikler bel çevresindeki yağları yakmayı garanti eder. Fakat aslında bu garanti gerçek mi ve nasıl etkilere sebep oluyor gibi sorular, halk sağlığı üzerinde önemli bir soru haline geliyor. İşte yağ yakıcı besin takviyelerinin bilinmeyen yönü…

"DOLAŞIM SİSTEMİNİZİ ZAYIFLATIYOR"

Mango Clinic'ten RD Amber O'Brien, "Yağ yakan besin takviyelerin çeşitli yan etkileri arasında en tehlikeli olanı, kalbinizi büyük strese sokan yüksek tansiyon ve kalp atış hızıdır" diyor. "Bu takviyeler, vücudunuzu ısıtarak çalışır ve bu sayede metabolizmayı hızlandırır. Kilo kaybını teşvik etmek için daha yüksek bir dinlenme hızında yağ yakılmasına neden olur. Ancak ne yazık ki, bunu yaparken artan kalp atış hızı ve kan basıncı, zayıf kan dolaşımına neden olur ve bu da kalp krizi ve felç riskini artırarak hayatınızı tehlikeye atın."

O'Brien, "Yağ yakan takviyeler, sağlığınız için ölümcül olabilecek birkaç düzenlenmemiş bileşen içerir" diyor. "Ayrıca, zayıflama takviyeleri diğer ilaçlarla etkileşime girebilir, bu nedenle piyasadan herhangi bir ürün seçmeden önce doktorunuza danışmanız şiddetle tavsiye edilir."

Sonuç olarak, bu takviyeleri almanın, şişkinlik ve kilo verme çabalarına yardımcı olabileceğini, ancak sihirli bir hap olmadığını, yani dozajınıza dikkat etmeniz gerektiğini belirtmek önemlidir.

"YAŞAM TARZINA DİKKAT ETMİYORSANIZ NET BİR SONUÇ BEKLEMEYİN"

O'Brien, "Potansiyel yan etkilerden kaçınmak için yağ yakıcı takviyeleri alırken tüm önlemleri dikkate almak önemlidir" diyor. "Takviyeleri almaya başladıysanız, etikette belirtilen önerilen dozu aşmayın. Ayrıca diyet ve yaşam tarzı seçimleriniz üzerinde çalışmıyorsanız bu takviyelerden hızlı sonuç beklemeyin." diyerek kullanıcıları net bir şekilde uyarıyor.