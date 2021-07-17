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Hellim peynirli salata

Nefis hellim peyniri ile hazırlanan bu salatayı sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Lezzetiyle sevdiklerinizi ve misafirleriniz mest edecek bu lezzet pratik bir şekilde hazırlanıyor. Peki hellimli salata nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis hellim peynirli salata tarifi...

Giriş Tarihi: 17.07.2021 11:14
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HELLİM PEYNİRLİ SALATA

MALZEMELER

  • 4 dilim hellim peyniri
  • 250 gram Akdeniz yeşilliği
  • 4 adet kurutulmuş domates
  • 1 adet küçük boy armut
  • 4 adet ceviz içi

Sos için:

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çorba kaşığı nar ekşisi, tuz

YAPILIŞI

Hellim peyniri dilimlerini 15 dakika suda bekletin. Daha sonra süzün ve yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı kızartın. Yıkanmış ve süzülmüş Akdeniz yeşilliğini elinizle iri parçalara ayırıp, servis kabına alın. Kurutulmuş domatesi 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika bekletin ve süzün. Kuruladıktan sonra dilimleyin ve salataya ilave edin. Küp doğranmış armut ve iri kıyılmış ceviz içini ekleyin. Salatanın üzerine kızarmış hellim peynirini yerleştirin. Sos için bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, tatların birbirine geçmesi için harmanlayıp, servis yapın.

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