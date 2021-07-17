Hellim peynirli salata

MALZEMELER

4 dilim hellim peyniri

250 gram Akdeniz yeşilliği

4 adet kurutulmuş domates

1 adet küçük boy armut

4 adet ceviz içi

Sos için:

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı nar ekşisi, tuz

YAPILIŞI

Hellim peyniri dilimlerini 15 dakika suda bekletin. Daha sonra süzün ve yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü arkalı kızartın. Yıkanmış ve süzülmüş Akdeniz yeşilliğini elinizle iri parçalara ayırıp, servis kabına alın. Kurutulmuş domatesi 1 su bardağı sıcak suda 10 dakika bekletin ve süzün. Kuruladıktan sonra dilimleyin ve salataya ilave edin. Küp doğranmış armut ve iri kıyılmış ceviz içini ekleyin. Salatanın üzerine kızarmış hellim peynirini yerleştirin. Sos için bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, tatların birbirine geçmesi için harmanlayıp, servis yapın.