Pratik kavanoz salatası

MALZEMELER
SOS İÇİN:
YAPILIŞI
Haşladığınız karabuğdayı kaşık yardımıyla geniş ağızlı bir kavanozun dibine yerleştirin. Sos malzemesini karıştırıp karabuğdayın üzerine dökün. Ardından peyniri yerleştirin. Yeşillikleri yıkayıp kuruttuktan sonra elinizle parçalara ayırın ve kavanoza yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş salatalık, rendelenmiş mor lahana, ikiye kesilmiş domates ve ceviz koyup kapağını kapatın ve buzdolabına kaldırın. Kullanacağınız zaman salatayı mümkünse kavanozun içinde karıştırın veya bir servis tabağına alın. Salatanız hazır.