Çikolata soslu muzlu kek tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy olgun muz

125 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı hindistan cevizi rendesi

2 adet büyük boy yumurta

1+3/4 su bardağı un

1'er paket vanilya ve kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat



Kalıp için:

1'er çorba kaşığı tereyağı ve un

Çikolata sos için:

1 paket (80 gramlık) bitter çikolata

3 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Tereyağını küçük bir tencereye alıp orta ateşte eritin ve ılınmaya bırakın. Muzları soyup büyük boy bir karıştırma kabına alın. Üzerine tozşeker, hindistancevizi, yumurta ve vanilya ekleyip el blenderi ile koyu bir çorba kıvamına gelene kadar karıştırın.

Erittiğiniz tereyağını da ilave edip karışıma yedirin. Tüm kuru malzemeyi bir kaba eleyin. Azar azar sıvı karışımı ekleyip karıştı-rın. Yağlanıp unlanmış baton bir kek kalıbına karışımı dökün. Önceden ısıtılmı180 derece fırında 55-60 dakika kadar pişirin. Fırından alıp kalıbının içinde 30 dakika soğumaya bırakın. Kalıbı ters çevirip keki servis tabağına aktarın. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Ç

ikolata erimeye başlayınca kremayı da ekleyip karıştırın. Parlak ve pürüzsüz bir kıvam elde edince ocaktan alın. Ilındıktan sonra kekin üzerine gezdirip servis edin.

Tarif: Aşçı Şefika Günyel