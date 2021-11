Bilim insanları evinizdeki en kirli 9 noktayı açıkladı! Bakteri yuvası olan o yerler...

Evinizdeki bazı yerler diğerlerinden daha mikropludur, bu nedenle bu alanlarda temizlik yapmak biraz ekstra çaba gerektirir. Arizona Üniversitesi'nde mikrobiyolog olan ve bir halk sağlığı ve güvenliği kuruluşu olan Ulusal Sanitasyon Vakfı'nın (NSF) bir çalışmacısı olan Dr. Gerba tüm sorulara cevap verdi. Uzmanların yardımıyla evinizdeki en mikroplu dokuz yeri ve bunların nasıl temizlenip dezenfekte edileceğini keşfettik.

Bulaşık süngerleri





Dr. Gerba, "En bakterili yerler listesinde bir numarada bulaşık süngeri bulunuyor. Neredeyse hepsinde E. coli büyüyor ve çalışmalarımızda %15'inde Salmonella vardı" diyor. "Bu süngerler, bakterilerin üremesi için bol miktarda yiyecekle ıslak ve nemli kalıyor." NSF çalışmasında, süngerlerin %86'sında küf ve maya, %77'sinde koliform bakteri ve %18'inde stafil bakteri bulundu.

Mide kramplarına, ishale ve kusmaya neden olabilen salmonella ve E. coli dahil olmak üzere birçok koliform bakteri türü vardır. Daha ciddi vakalarda, E. coli zatürree ve solunum problemlerine de neden olabilir.

O ıslak süngeri mikrodalgada ısıtarak mikropları azaltabilirsiniz. "Bakteriler süngerde çok sayıda büyür veher beş ila altı günde bir 30 saniye mikrodalgada temizlenmesi gerekir. Ancak dikkatli olun, çünkü ısınırlar" diyor Gerba. Ayrıca mutfağı ve banyoyu temizlemek için aynı sünger veya bezin kullanılmaması konusunda da uyarıyor.

Mutfak lavabosu

Dr. Gerba, mutfağın banyodan daha fazla mikrop içerdiğini ve mutfak lavabosunun evinizdeki en mikroplu yerler arasında ikinci sırada yer aldığını söylüyor. Buranın çiğ yiyeceklerden kiri ve mikropları temizlediğiniz yer olduğunu düşündüğünüzde buna inanmak zor değil. Aynı zamanda tabaklarınızı ve mutfak eşyalarınızı bulaşık makinesine koymadan önce durulanan yerler de olduğu düşünüldüğünde dezenfekte edilmesinin ne kadar önemli olduğu da gün yüzüne çıkıyor. NSF çalışmasında, lavaboların %45'i koliform bakteri ve %27'si küf içeriyordu.

Haftada en az bir kez, tercihen iki kez lavaboyu (yanlar dahil) dezenfekte edin. Kanalizasyon ve atıklar en az ayda bir kez dezenfekte edilmelidir.

Diş fırçası tutucusu





Gerba, klozet kapağının banyonuzdaki en az mikroplu yer olabileceğine inanıyor, çünkü burası diğer yerlerden daha düzenli temizleniyor. Ancak diş fırçası tutucunuz tuvalete yakın bir yerdeyse, sifonu çekerken havaya sıçrayan partiküllere maruz kalabilir. Diş fırçası tutucuların %64'ü küf ve maya, %27'si koliform ve %14'ü stafilokok bakterisi içeriyordu.

Sifonu çekerken tuvaleti kapatın ve diş fırçası tutucunuzu mümkün olduğunca tuvaletten uzak tutmaya çalışın. Haftalık olarak, diş fırçası kabınızı banyonuzu da temizlerken temizlemeyi unutmayın. Ayrıca 3 ayda bir diş fırçanızı da değiştirmeyi unutmayın.

Evcil hayvan kasesi ve evcil hayvan oyuncakları

Evcil hayvanların favori nesneleri de mikropların kaleleridir. Aslında, kaselerin %45'i küf ve maya ve %18'i koliform bakteri içeriyor. Evcil hayvan oyuncaklarının %55'i maya ve küf, %23'ü stafilokok bakteri içeriyordu.

Evcil hayvanınızın kaselerini günlük olarak temizleyin. NSF, bulaşık makinesinin dezenfekte etme döngüsünde veya sabunlu su kullanarak elde yıkamayı önerir. Elde yıkamayı seçerseniz, kaseleri haftada bir 10 dakika çamaşır suyu solüsyonunda bekletin. Sert oyuncakları sabunlu suyla temizleyin, ardından durulayın, dezenfekte edin ve havayla kurutun. Yumuşak oyuncaklar, çamaşır makinenizin sterilizasyon döngüsünde temizlenebilir. NSF ayrıca evdeki herkesin evcil hayvanlarla temas ettikten sonra ellerini yıkamasını tavsiye ediyor.

Kahve haznesi





O kahve makinesi size bir kafein desteğinden fazlasını veriyor olabilir. Kahve haznesi sadece nemli değil, aynı zamanda karanlıktır, bu da onu mikropların gelişmesi için ideal bir yer haline getirir. NSF çalışmasında, filtre kahve makinelerinin haznelerinin yarısında maya ve küf, %9'unda koliform bakteri bulundu.

Kahve haznesini temizlemek için hazneye dört bardak sirke dökün, 30 dakika bekleyin, ardından sirkeyi kahve yapar gibi demleyin. Daha sonra sirkeyi durulamak için en az iki döngü su demleyin.

Banyo musluk kolları

Banyonuzdaki musluk kolları evinizdeki en mikroplu yerlerden bazılarıdır. NSF çalışması sonucunda, musluk kulplarının %27'sinin stafilokok ve %9'unun koliform bakteri içerdiğini buldu. Musluk kollarını düzenli olarak temizleyin ve dezenfekte edin.

Tezgah

Mutfak evin merkeziyse, tezgah da mutfağın merkezidir. Yine de, burası aynı zamanda yiyecekleri hazırladığınız yer olması nedeniyle hem birçok bakterinin taşındığı nokta haline geliyor. Tezgahların %32'sinin koliform bakteri ve %18'inin küf içerdiği tespit edildi.

Bu nedenle her yemek hazırlığından önce ve sonra tezgahları temizlemeniz oldukça önemlidir. Uygun bir dezenfektan kullanarak tezgahları temizleyin ve bakterileri ortadan kaldırın.

Ek mikrop noktaları





Dr. Gerba, "Kesme tahtası genellikle bir klozet kapağından 200 kat daha fazla bakteri içerir" diyor. Biri etler, diğeri sebzeler için olmak üzere iki kesme tahtası kullanılmasını öneriyor. Ayrıca, ellerinizi yıkamadan çiğ yiyeceklere dokunulduğu için buzdolabınızın kapısının da oldukça mikroplu olduğunu belirtiyor.

Evinizdeki diğer mikroplu yerler:

Tuvalet kapağı

Klozet

Banyo kapı kolu

Banyo ışık anahtarı

Cep telefonu

Tuş takımı

Uzaktan kumanda

El havluları

Ancak Gerba paniğe karşı uyarıyor. "Daha fazla temizlemenize gerek yok; sadece temizlik aletlerinize dikkat edin ve düzenli olarak temizlik yapmaya dikkat edin. Evinizi mikropsuz tutmak zorunda değilsiniz, sadece sayıları düşük tutun" diyerek uyarıda bulundu.