Birkaç adımda her şey tertemiz! İşte genel temizlik ipuçları

Genel temizlik, yılda bir kez evinizdeki kiri ortadan kaldırmaktan daha fazlasıdır. Evinize günler geçtikten sonra yeniden enerji vermek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı bir evde yaşamanın da hayati bir parçasıdır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:33

Soğuk aylarda, çetin hava şartlardan kaçmak isteyen böcekler ev içerisine yerleşebilir. Öldüklerinde ise ayrışabilir, dağılabilir ve kurum veya kir gibi diğer parçacıklarla karışırlar. Birikmeye bırakıldığında, bu alerjen karışımı ayrıca doğal olarak baharla birlikte gelen polen ve küf ile birlikte yüzeylere yerleşerek gerçek bir "mikrop mayın tarlası" oluşturabilir. Genel temizlik, herkes için önemli olsa da özellikle solunum sorunları olanlar için daha önemli bir düzeye gelir. Ancak tüm bir evi derinlemesine temizleme düşüncesi sizi bunaltıyorsa, Klorobor'un geniş temizlik alanında sağladığı ipuçlarıyla ayrıntılı temizliği, hem pratik hem de keyifli hale getirebilirsiniz.

GENEL TEMİZLİK LİSTENİZİ PLANLAYIN Başlamadan önce, temizliğe kaç gün ayırmak istediğinizi göz önünde bulundurarak bir genel temizlik programı oluşturun ve önce evinizde en çok uğraşacağınız alanları seçin. Günde bir veya iki oda seçin ve her birine ne kadar zaman ayırmak istediğinize karar verin. Oda oda ve yukarıdan aşağıya temiz ve düzenli olarak hareket edin Düzenli kalmak için oda oda temizlik, temizliği pratik olarak tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Her odada bir dağınıklık taraması yaparak başlayın. Neyi saklamak istediğinize karar verin ve bunun için bir yer yaratın. Mümkün olduğu kadar çok kullanılabilir depolama alanı oluşturun ve oyuncakları, giysileri, dergileri ve diğer depolanabilir öğeleri kaldırmaya başlayın. Hangi eşyaları atmak istediğinize karar verin ve bunları bağışlayın, geri dönüştürün veya atın. Ardından, yüzeyleri tekrar tekrar temizlemek zorunda kalmamak için saat yönünde çalışarak her odayı yukarıdan aşağıya doğru temizleyin. Bu şekilde, toz aşağı doğru çökebilir ve siz ilerledikçe temizlemeyi kolaylaştırır. Yerleri silmek için Klorobor'u 7 litre su içerisinde çözünmesine izin verin ve yerleri silmeye başlayın. Pervazları, aplikleri, mantoları, rafları, mobilyaları ve son olarak zemini tozlayın ve silin. Klorobor'un bor içeren yapısı ile güvenli bir temizlik yapmanızı sağlarken aynı zamanda toz ve kirin uzun süre boyunca ortamda birikmemesini kolaylaştırır.

MUTFAKTA GENEL TEMİZLİK Bölgeden bölgeye hareket etmek için, rafları ve çekmeceleri boşaltın ve düzenleyin . Artık kullanışlı olmayan eski eşyaları atın ve saklamak istediğiniz mutfak eşyaları ve pişirme kaplarını düzenleyin. Artık kullanmadığınız eski malzemeleri, araçları ve cihazları atın. Dolapları ve tezgahları, 7 litre su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor spreyi ile püskürtme işleme yaparak ve silerek temizleyin. Sızıntı veya ıslak nokta olmadığından emin olmak için lavabonun altını kontrol edin ve alanı iyice dezenfekte edin. Geride saklayacağınız eşyaları en az kullanılan eşyalar arkada olacak şekilde dolaplara koyun. Ocaklardaki pişmiş kalıntılar için Klorobor çözeltili sprey şişesini kullanarak ocaklara sıkın ve bir ılık bir bezi yaklaşık beş dakika boyunca alanın üzerine koyun. Kurumuş kirleri gevşetecek ve temizlemesi daha kolay olacaktır. Eski ve süresi dolmuş yiyecekleri buzdolabından çıkarın. Rafları boşaltın ve çıkarın ve bulaşık deterjanı ve sıcak su ile yıkayın. Damlama kabını silin ve temiz olduklarından ve düzgün çalıştıklarından emin olmak için kapakların etrafındaki lastik contaları kontrol edin . Buzdolabının arkasını temizlemek isterseniz, dikkatlice dışarı çekin. Bazı ünitelerde, hareket ettirildiğinde kolayca çatlayabilen veya bağlantısı kesilebilen hassas bakır borudan yapılmış bir su konektörü bulunur. Bu olursa, buzdolabınız her buz yaptığında veya su dağıttığında sızıntı yapacaktır. Sonuç, buzdolabının altındaki çürümüş döşeme tahtaları olacaktır.