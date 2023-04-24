Çamaşır makinelerini en üst performansa ulaştırıyor! Yıllarca ilk günkü gibi yıkayacak formül...

Makinenin ömrünü de uzatacak olan düzenli çamaşır makinesi temizliği, büyük önem taşıyor. Çamaşır makinelerinin yeterli temizlenmemesi, çamaşırların istediğiniz kadar temiz çıkmamasına ve makinenin kötü kokmasına neden olabilir. Temizlik uzmanı Karren Barrigan ise; deterjan çekmecelerinden filtreye kadar birçok bölümü nasıl temizleneceğini anlattı.
Karren, çamaşır makinesi tamburunu temizlemenin en kolay ve en etkili yolu, boş bir programda çalıştırmak olduğunu belirtiyor. Bunu yapmak için, doğrudan tambura biraz deterjan ekleyin ve yaklaşık 60C'de sıcak yıkayın. Mikropları öldürmek ve herhangi bir birikimi ve kireci gidermek için programı cihazınız tarafından mümkün olan en sıcak ısıda çalıştırmaya dikkat edin.
Ayrıca tamburda bir kaşık kabartma tozu ve ardından deterjan çekmecesinde biraz beyaz sirke deneyebilirsiniz. Döngü sona erdiğinde, genellikle artık kumaş ve deterjan birikebileceğinden, içeri girip çekmeceyi iyice temizlediğinizden emin olun.
Karren; çekmecenin sürekli kapalı olması nedeniyle, eski deterjan uzun süre nemli kalabileceğini ve bunun da sonunda küflenmeye neden olabileceğini belirtiyor. Küflü bir çekmeceyle yıkama işlemi, giysilerde kötü bakteri ve kokuların oluşmasına neden olabilir. Çekmeceyi çıkararak ve eski bir diş fırçası ve biraz normal temizleyici veya bulaşık deterjanı ile ovarak düzenli olarak bakımını yapabilirsiniz.
Çekmecenin boşluğunun içini de fırçaladığınızdan emin olun, çünkü eski kalıntılar genellikle gözden kaybolabilir. Çekmeceyi yeniden takmadan önce hızlı bir şekilde durulayın. Çamaşır makinesi çekmecesini nasıl tamamen çıkaracağınızı bilmiyorsanız, makineler arasında farklılık gösterebileceğinden üretici fırmanın talimatlarına bakın.
Bu alanlar temizlendikten sonra sıra makinenin alt kısmında bulunan filtreyi temizlemeye geliyor. Temizlenmesi gereken en önemli alanlardan biri olmasına rağmen, genellikle küçük bir kapağın arkasına saklanma eğiliminde olduğu için unutulan alan budur.
Filtrenin rolü, iplerin, çamaşır kalıntılarının ve kirin pompaya girmesini engellemektir ve ayrıca küçük madeni paralar veya saç tokası gibi giysilerden çeşitli nesneleri toplar. Karren; bu nedenle ve aynı zamanda nemli bir ortam olduğu için kötü bakteri ve kötü kokular için bir üreme alanı olabileceği ile ilgili dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.
İçinde birikmiş olan tüm kalıntıları ve nesneleri gidermek için filtreyi düzenli olarak çıkarıp boşaltmanız gerektiğini söyleyen Karren, bunun için öncelikle filtrenin nerede olduğunu bulmanız konusunda da uyarıyor. Fitre genellikle makinenin alt kısmında bulunsa da emin olmak için kullanma kılavuzunu gözden geçirebilirsiniz.
Tahliye etmek için tahliye borusunun altına bir kase veya havlu yerleştirin ve ardından filtreyi çevirerek serbest bırakın. Genellikle sola çevrilmesi ve ardından dışarı çekilmesi gerekir, ancak emin değilseniz üreticinin talimatlarına bakın.
Karren; filtreyi boşaltırken sıkışan kir ve suyun dışarı çıkmasına izin vermeniz gerektiğini bu esnada bir havlu kullanmanız gerektiğini belirtti. Fazlalığı gidermek için boşluğu bir kez bezle silin ve ardından filtreyi ve kapağı değiştirin. İyi hijyen sağlamak ve makinenin elinden gelen en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için bu üç alanı en az birkaç ayda bir temizlemek önem taşıyor.