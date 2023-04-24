Çamaşır makinelerini en üst performansa ulaştırıyor! Yıllarca ilk günkü gibi yıkayacak formül...

Makinenin ömrünü de uzatacak olan düzenli çamaşır makinesi temizliği, büyük önem taşıyor. Çamaşır makinelerinin yeterli temizlenmemesi, çamaşırların istediğiniz kadar temiz çıkmamasına ve makinenin kötü kokmasına neden olabilir. Temizlik uzmanı Karren Barrigan ise; deterjan çekmecelerinden filtreye kadar birçok bölümü nasıl temizleneceğini anlattı.

Karren, çamaşır makinesi tamburunu temizlemenin en kolay ve en etkili yolu, boş bir programda çalıştırmak olduğunu belirtiyor. Bunu yapmak için, doğrudan tambura biraz deterjan ekleyin ve yaklaşık 60C'de sıcak yıkayın. Mikropları öldürmek ve herhangi bir birikimi ve kireci gidermek için programı cihazınız tarafından mümkün olan en sıcak ısıda çalıştırmaya dikkat edin.

Ayrıca tamburda bir kaşık kabartma tozu ve ardından deterjan çekmecesinde biraz beyaz sirke deneyebilirsiniz. Döngü sona erdiğinde, genellikle artık kumaş ve deterjan birikebileceğinden, içeri girip çekmeceyi iyice temizlediğinizden emin olun.