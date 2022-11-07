Davlumbaz filtresini tek bir hareketle pırıl pırıl yapıyor! Sadece 2 malzeme yetiyor

Günün birçoğunu mutfakta geçirdiğimiz için mutfak en kirlenen yerlerden biri oluyor. Bununla beraber ocak ve mutfak tezgahı da yemek yaparken oldukça yağ toplar. Fakat en çok kir aspiratör filtresinde birikiyor. Peki davlumbazda oluşan bu kirleri nasıl temizleriz? Sadece 2 malzeme ile mucizeler yaratacaksınız...

Giriş Tarihi: 07.11.2022 11:31 PAYLAŞ ABONE OL

Sophie Hinchcliffe adlı temizlik meraklısı kadın, sosyal medyada verdiği temizlik ipuçları ile herkesin hayatını kolaylaştıran sırlar paylaşıyor. Bu sayede parlak bir aspiratör filtresini çabasız şekilde temizlemek için elinizdeki tüm imkanları değerlendirmeyi de kolaylaştırıyor.

"ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ İÇİN SADECE İKİ MALZEME" Basit ve uygun fiyatlı temizlik ipuçlarını sunan Miss Hinch, oldukça kolay adımlarını tek tek anlatıyor. Hatta bu tüyoları paylaşılan bir temizlik grupları bile bulunuyor. Bu noktada; grup üyelerinden birinin aspiratör temizliğini en kolay şekilde nasıl yapacağını sorduktan sonra, tüm dünyanın dikkatini çeken bu ipucunu verdi.