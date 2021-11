Evinizi yarı yarıya daha kısa sürede temizleyeceğiniz 6 püf noktası

Sardone, bir temizlik uzmanı olarak acele davranmanın temizlik süresini kısaltmadığını, bunun yerine süreci kısaltmak için doğru bir yöntemin kullanılması gerektiğini belirtiyor. Evin her bölümünde sürekli gel git yapmak, acele etseniz de süreyi kısaltmıyor aksine uzatıyor diyor.

Hızlı temizlik uzmanı Debbie Sardone, temizlik sürenizi yarıya indirmenin bir sistemle başladığını söylüyor. Bu durum, evi her seferinde aynı sırayla temizlemek anlamına gelir. Her seferinde tek bir odada çalışmak ve tüm odalarda sırayla tüm işlemleri uygulamak gerektiğini belirtiyor, böylece ileri geri koşarak zaman kaybetmezsiniz.

TAMAMEN LEKESİZ BİR CAM

Bir türlü istediğiniz kalitede ve pürüzsüz bir cam yüzeyine sahip olamadığınızdan yakınıyorsanız, aslında sorun doğru adımları izlememek olabilir. Örneğin; bez seçiminize dikkat etmek çok önemlidir. Daha önce kullanılmamış da olsa yanlış bez kullanımı, daha fazla tozu camlara yapıştmasına neden olabilir. Ayrıca camı temizlemek için ihtiyaç duyduğunuz doğru temizlik ürününü seçmek de önemlidir. Öncelikle Klorobor'u 7 litre su içerisindeki çözündürmenizin ardından bir sprey şişesine alarak temizlemek istediğiniz alana sıkın ve mikrofiber bir bez ile camlarınızı silin. Klorobor'un hızlı kuruma özelliği sayesinde camlarınızda hiçbir leke bırakmadan kısa sürede kristal parlaklağında camlara ulaşabilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktalardan biri ise camı silerken kullandığınız yöntemdir. Bezle silerken yatay hareketler kullanın ve yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirin. Camı, çizgiler bırakabilecek daireler çizerek ovalayarak temizlemeyin ve bırakan gazete veya kağıt havlularla silmekten kaçının.

UYGUN ALETLERİ HAZIRDA TUTUN

İhtiyacınız olan tüm aletlerin ve temizlik ürünlerinin elinizin altında olması, lavabonun altındaki dolaba gidip gelerek zaman kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir. Sardone bir önlük, hatta bir marangoz alet kemeri takmayı ve cepleri doldurmayı öneriyor. Bu durum, birkaç büyük temizleyici şişesiyle zor olabilir, ancak büyük şişelere ihtiyacınız yok. Klorobor'u, taşıması kolay küçük, yeniden kullanılabilir sprey şişelerinde kullanabilirsiniz. Porselen, cam veya seramik, ahşap gibi tüm yüzeylerde kullanmaya uygun olan Klorobor, evin her bölümünde tek bir ürünle hijyene ulaşmanızı kolaylaştırır. Böylece ev içerisinde sürekli olarak malzeme değiştirmeden çalışarak kısa sürede tüm işlemi bitirmenizi sağlar. Düzenli kalmak ve zamandan tasarruf etmek için malzemelerinizi bir kovaya da yerleştirebilirsiniz. Üstelik plastik kullanımını azaltması sayesinde Klobor, hem geri dönüşüme hem de evinizde yer kaplamayan bir pratiklik sağlar. Tekli paketleri ile her an hazırda bulundurabileceğiniz bir temizlik ürününe sahip olabilirsiniz.