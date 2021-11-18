Evinizi yarı yarıya daha kısa sürede temizleyeceğiniz 6 püf noktası

Profesyonel temizlikçilerin evinizi tepeden tırnağa nasıl hızlı ama kapsamlı bir şekilde düzenleyebileceğini öğrenmek için uzmanların görüşüne danışıldı. Bu ipuçlarını ve püf noktalarını kullanarak kısa sürede temiz bir eve giden yolunu çizebilirsiniz.

BİR SİSTEMİNİZ OLSUN

Hızlı temizlik uzmanı Debbie Sardone, temizlik sürenizi yarıya indirmenin bir sistemle başladığını söylüyor. Bu durum, evi her seferinde aynı sırayla temizlemek anlamına gelir. Her seferinde tek bir odada çalışmak ve tüm odalarda sırayla tüm işlemleri uygulamak gerektiğini belirtiyor, böylece ileri geri koşarak zaman kaybetmezsiniz.

Sardone, bir temizlik uzmanı olarak acele davranmanın temizlik süresini kısaltmadığını, bunun yerine süreci kısaltmak için doğru bir yöntemin kullanılması gerektiğini belirtiyor. Evin her bölümünde sürekli gel git yapmak, acele etseniz de süreyi kısaltmıyor aksine uzatıyor diyor.

YUKARIDAN AŞAĞIYA, SOLDAN SAĞA TEMİZLEYİN

Sehpayı sildikten sonra pencereleri silmeyin. Sardone, en tepe noktadan örneğin; vitrinin en üst noktasından sehpalara doğru ilerlenmesi gerektiğini, son olarak da zemine işlem uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Aynı şekilde, soldan sağa temizlik, tüm odayı kaplamanızı sağlar. Böylece doğru bir işlemi tek bir yönde ilerleterek toz parçacıklarını yaymak yerine tek bir noktada toplayabilirsiniz. Bu sayede hem işlem daha kısa sürer hem de temizlenmesi gereken alanda yeterince hızlı hareket edebileceğiniz bir yöntem geliştirmiş olursunuz.