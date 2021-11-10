Hijyen ayrıntıda gizli! Ayrıntılı temizliğin ipuçları...

Mutfaktan banyoya ve yatak odasına kadar, evinizde temizleme gerektiren eşyaların listesi sonsuz görünebilir. Neyse ki, ayrıntılı temizliğin yönetilebilir hissetmenin yolları var. Belki her seferinde bir odaya konsantre olmak istersiniz. Belki aile üyelerinizden biraz yardım alabilirsiniz. Anlaşılan, işi halletmenize yardımcı olabilecek birçok hızlı temizleme tüyosu da var. İşte o ipuçları...

Lavabonuzu dezenfekte edin

İnanması zor ama kirli mutfak lavabonuzda klozet kapağınızdan daha fazla bakteri var. Temizlik hizmeti sorumlusu Miguel Taveras, mutfak lavabonuzu haftada bir kez dezenfekte etmenizi önerdiğini söyledi. Paslanmaz çelik için lavabo için 7 litre su içerisinde çözünmüş Klorobor çözeltisini kullanabilirsiniz. Lavabonuz için yeterli düzeyde karışımı dökün ve bir mikrofiber bezle tüm lavaboya yayın. 5 dakika kadar bekledikten sonra bol suyla yıkayın.

Bulaşık makinenizi birkaç adımda temizleyin





Tıpkı evinizdeki diğer cihazlar gibi bulaşık makinelerinin de düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Birçok uzman, bulaşık makinenize ayda bir kez alkali yıkama ve tahliye kapanı ovma dahil olmak üzere derinlemesine temizlik yapılmasını önerir. Bunu yapmanın bir yolu, bulaşık makinesinde yıkanabilir bir fincan veya kaseyi beyaz sirke ile doldurup üzerine yerleştirmektir. Bulaşık makinenizin üst rafına yerleştirdikten sonra bulaşık makinesini sıcak ayarda çalıştırın. Sirke kokusundan hoşlanmıyorsanız, bulaşık makinenizin altına bir fincan kabartma tozu serpmeyi ve bunun yerine sıcak su döngüsünde durulamayı da tercih edebilirsiniz.

Tahliye sifonunuzu temizlemek için, çıkarın ve parçalarına ayırın ve bir sünger veya diş fırçası kullanarak yapışan yiyecek parçalarını veya küfü çıkarın.

Cam ocağınızı parlatın

Gazlı ocaklardan farklı olarak, bir cam ocağı temizlemek, silmek kadar kolay olabilir, ancak yanmış yiyecekler ve yağ bazen etrafa yapışabilir. Bu yapışmış kirlerin üstesinden gelmek ise bir sprey sıkmak kadar kolay olabilir. 7 litre su içerisinde çözünmüş Klorobor içeren karışımı, uygun bir sprey şişesine aldıktan sonra yüzeye sıkın. Tüm yüzeye eşit şekilde dağıldığından emin olun. Ardından yaklaşık 20 dakika bekleyin ve silin. Eğer lekeler fazla kurumuşsa ılık havluları spreyi sıktıktan sonra üzerine yerleştirin. Böylece kalıntılar tamamen yumuşayacak ve kolayca silmenizi sağlayacaktır.

Tamamen lekesiz paslanmaz çelik yüzeyler

Paslanmaz çelik, temizlenmesi en kolay yüzeylerden biridir ve paslanmaz çelik cihazlarınızı pırıl pırıl tutmak büyük bir fark yaratabilir. Bir sprey şişesine aldığınız 7 litre su içerisinde hazırladığınız Klorobor çözeltili karışımı, bu yüzeylere sıkın. Ardından aşınmasına neden olmayacak yumuşak bir mikrofiber bezle silin ve bekleyin. İyice kurulayarak sildiğinizden emin olun. Bu sayede tamamen lekesiz çelik yüzeylere saniyeler için ulaşabilirsiniz.

Su lekelerinden kurtulma planı: Lekesiz bir duşakabin





Sert su lekelerinden kurtulmak zor olmak zorunda değildir. Aslında dakikalar içerisinde temizleyebileceğiniz bu alanlar, sert su lekelerinin zorlayıcı görüntüsü nedeniyle temizlenmesi zor gibi düşünülebilir. Fakat Klorobor'un bor içeren ve toksisitesi düşük yapısı, hem yüzeyleri kısa sürede temizlemenizi hem de zararlı bileşenleri evinize taşımamanızı sağlıyor. Öncelikle 7 litre su içerisinde çözündürülmüş Klorobor çözeltisini, bir sprey şişesine aldıktan sonra su lekesi olan duşakabine sıkın. Geniş bir alana sıktıktan sonra yaklaşık 15 dakika bekleyin ve silin. Silme işlemi sırasında yumuşak bir bez kullanıdığınızı, tercihen mikrofiber bez kullandığınızdan emin olun. Bu sayede tüm su lekelerinden dakikalar içerisinde kurtulabilirsiniz.

Her daim parlak bir duş başlığı





Duş başlıkları, hem nemli hem de sıcak bir ortamda bulunması nedeniyle bakterilerin de üreyebilmesi için en uygun ortamlardan biri haline geliyor. Bu nedenle her daim temiz bir duş başlığına sahip olmak için doğru bir temizlik adımı izlemek önemlidir. Bunun için ihtiyacınız olan sprey şişesinde bulunan Klorobor çözeltisi olacaktır. Öncelikle 7 litre su içerisinde çözünmüş Klorobor'u uygun bir sprey şişesine aldıktan sonra duş başlığına sıkmanız gerekir. Ardından isterseniz bir havlu ile isterseniz bir poşet ile sarın. Bu sayede karışımın daha kısa sürede etki göstermesini sağlayabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra duş başlığını bol suyla durulayın.