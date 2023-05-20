Kabus gibi görülen cam temizliğini dakikalara indirecek! Bu ipucu her daim parlak camların sırrı

Mikrofiber bez veya cam temizleme bezi kullanın: Mikrofiber bez veya cam temizleme bezi gibi yumuşak ve temizlik için özel olarak tasarlanmış bezleri kullanın. Bunlar camlara zarar vermez ve iz bırakmadan temizlik yapmanızı sağlar. Bezleri cam yüzeyine bastırmadan nazikçe silebilirsiniz.

Camı doğru bir şekilde silin: Camları silerken tek bir yönde ve düzgün bir şekilde silmeye dikkat edin. Dairesel hareketler yapmak yerine, yukarıdan aşağıya veya yatay olarak silebilirsiniz. Bu şekilde iz bırakmadan temizlik yapabilirsiniz.