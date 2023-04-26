Mikrodalgayı tek harekette temizleyeceksiniz! Yapmanız gereken tek şey biraz limonu...

Birçok gıda ile temas ederek mikrop ve yağ birikiminin merkezi haline gelen mikrodalgaları temizlemek, korkutucu bir iş haline dönüşebilir. Fakat aslında bu temizlik sürecini oldukça kolaylaştıracak bir yöntem ile dakikalar içinde tertemiz bir mikrodalgaya kavuşabilirsiniz. Üstelik tek bir limon ile. İşte o ipucu…