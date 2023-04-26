Mikrodalgayı tek harekette temizleyeceksiniz! Yapmanız gereken tek şey biraz limonu...

Birçok gıda ile temas ederek mikrop ve yağ birikiminin merkezi haline gelen mikrodalgaları temizlemek, korkutucu bir iş haline dönüşebilir. Fakat aslında bu temizlik sürecini oldukça kolaylaştıracak bir yöntem ile dakikalar içinde tertemiz bir mikrodalgaya kavuşabilirsiniz. Üstelik tek bir limon ile. İşte o ipucu…
Yalnızca su ve bir adet limona ihtiyacınızın olduğu bu ipucunu uygulamak sadece 3 dakikanızı alıyor.
Öncelikle mikrodalgada kullanıma uygun olan bir kaseye yaklaşık yarım bardak su doldurun.
Limonu böldükten sonra suyunu iyice sıkın.
Bir diğer yöntem olarak ise yarım limonu suya atabilirsiniz.
Limonlu su karışımını mikrodalga içerisinde 3 dakika veya karışım kaynayıncaya kadar mikrodalgada bekletin.
İşlem tamamlandıktan sonra da mikrodalga fırının kapağını 5 dakika boyunca açmadan karışımı içeride bekletin. Bu, tüm buharın mikrodalgaya nüfuz etmesini sağlayacaktır. Böylece mikrodalga içerisinde kalan yiyecek kalıntılarının çözünmesini sağlamaya yardıcı olur.
Beş dakika sonra mikrodalganın kapağını açın, su kabını çıkarın ve varsa döner tablayı da çıkarın ve silin.
Ardından mikrodalganın içini temiz bir bezle silerek tamamen tertemiz hale getirebilirsiniz.
Geçmeyen, inatçı lekeler mevcutsa kullandığınız bezin ufak bir köşesini limonlu suya batırarak lekeler çıkana kadar ovalayabilirsiniz.
Son olarak mikrodalga kapağını silin.