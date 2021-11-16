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Oturma odanız bir türlü temizlenmiyor mu? İşte çözümü...

Temizlik bir güçlüktür. Ancak bunu kendiniz için kesinlikle gerekli olandan daha da zorlaştırıyor olabilirsiniz. Yatak odanızı, mutfağınızı veya banyonuzu düzenliyor olsanız da, kötü alışkanlıklarınızı ortadan kaldırmak, temizlemeyi ve mekanınızı temiz tutmayı kolaylaştırabilir

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:39
Oturma odanız bir türlü temizlenmiyor mu? İşte çözümü...

İyi bir temizlik, ilk olarak oturma odanızda kendini gösterecektir. Dinlenme alanınız ve konukları ağırladığınız yer. En iddialı dekorunuzun bulunduğu yer burasıdır. Birkaç temizleme alışkanlığını kırın ve alanınızı kusursuz bir hale getirin. Hiç beklemediğiniz kadar temiz bir hale gelecektir.

DAĞINIK YAŞAMAK

Oturma odanıza bakın. Eşyalarınızın durumu nedir? Dağınıklık varsa, yeniden düşünmenin zamanı geldi. Dergi yığını ve battaniye yığını, estetik bir oturma odası görünümünden uzaklaştırmasının yanı sıra daha fazla dağınıklığa yol açarak kirli ve temiz arasındaki farkı da ortadan kaldırır.

Örneğin; çocuklarınızın oyuncaklarını gevşek bir şekilde köşeye yığmakla, kutusuna düzgünce yerleştirmek arasında fark vardır. Öğeleri bu şekilde toplamak mantıklı olduğu için dağınıklıktan ayrılamıyorsanız, oturma odanızı düzenli tutmak için bu öğeler için bir depolama sistemine yatırım yapın. Ek bir avantaj olarak, aile üyelerinize veya oda arkadaşlarınıza, kullanılmadığında eşyaların nereye gitmesi gerektiği konusunda ipucu verebilir ve oturma odanızın düzenli kalması için eşyalarını kaldırmalarına yardımcı olabilir.

ÖNCE TOZ ALMAMAK

Oturma odası en çok toz biriktirme eğilimine sahip alandır. Bu nedenle, önce yüzeylerdeki tozu ele almadan süpürmeye başladığınızda, tozu yalnızca taşımış olursunuz. Bunun yerine, toz alarak başlayın. Toz alırken yukarıdan aşağıya doğru gittiğinizden emin olun. Zeminlerinizi en son temizlemeyi bekleyin, böylece tüm o tozu yakalar ve alanınızı gerçekten temizlersiniz. Bonus: Temizliğiniz boyunca tüm tozun tamamen toplandığından emin olmak, zaman içinde alanın daha temiz kalmasına yardımcı olacaktır.

Özellikle 7 litre su içerisinde çözünmüş Klorobor sayesinde tüm oturma odasını kısa sürede tamamen tertemiz hale getirebilirsiniz. Bu çözeltiyi bir sprey şişesine doldurarak tozu alınması gereken yerlere önceden sıkabilir ve kuru bir bezle temizleyebilirsiniz. Ardından zeminleri bir elektrikli süpürge ile süpürdükten sonra bir kovada 7 litrelik su içerisinde çözünmüş Klorobor çözeltisi ile silebilirsiniz. Klorobor, içeriğindeki bor sayesinde düşük toksisitesi ile hem çevreye zarar vermez hem de uzun süre boyunca zeminin ve toz aldığınız noktalarda toz birikiminin önüne geçer.

Ayrıca kırlentler ve battaniyeler gibi tozdan kurtulması kolay olmayan eşyaları da unutmayın. Bu toz akarlarını yakalamak için onları düzenli olarak yıkayın.

KİRLİ ALETLER KULLANMAK

En yaygın kötü oturma odası temizleme alışkanlıklarından biri, kendilerini temizlemeyen aletlerle başlamaktır. Elektrikli süpürgenizin filtresini bir süredir temizlemediyseniz, şimdi tam zamanı. Aynısı temizlik bezleriniz, süngerleriniz veya dezenfekte etmek ve toz almak için kullandığınız her şey için de geçerlidir.

Dezenfekte etmekten bahsetmişken, bu kısmı unutmayın. Sehpanızı hızlı bir şekilde silmek kolaydır, ancak uzaktan kumandalar ve ışık düğmeleri gibi sık dokunduğunuz eşyaları da unutmayın.

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