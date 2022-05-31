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Sadece su ve sabun yeterli! İşte elektrikli ocak temizlemenin püf noktaları…

Mutfak temizliği için ocak önemli bir rol oynuyor. Özellikle de elektrikli ocakları temizlemek göründüğünden daha zordur. Çoğu kişi ocağın ovalanması mı yoksa nazikçe silinmesi mi gerekiyor bilmiyor. Temizlik meraklısı bir grup ocakların nasıl silindiğine dair sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. İşte elektrikli ocak silmenin püf noktaları…

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:42
Sadece su ve sabun yeterli! İşte elektrikli ocak temizlemenin püf noktaları…

Temiz bir ocak mutfağınızın görüntüsünü tamamen değiştirebilir. Özellikle kuruyan yemek artıklarını çıkarmak oldukça zordur. Peki elektrik ocakların temizliğini nasıl yapmalıyız? Ocak silmek kolay gibi görünsede yanlış bir hareketinizde, ocağınızı bozabilir ya da herhangi bir zarar verebilirsiniz. Gelin bu püf noktalarına birlikte bakalım…

HER YEMEKTEN SONRA TEMİZLEYİN

Mutfağınızın temiz görünmesini istiyorsanız ilk olarak ocaktan başlayın. Yemek pişirirken ocaklar yağ içinde ve yemek kalıntılarıyla kalıp kuruyor. Ardından sonraya bıraktığınızda çıkarması daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı yemeklerinizi pişirdikten sonra mutlaka ocaklarınızı temizleyin. Böylece işinizi kolaylaşacak.

SADECE SABUN VE SU KULLANIN

Temizlik için çeşitli kimyasallar kullansakta en iyi temizleyici saf sabun ve su. Lekelere karşı mücadelede çok etkili. Özellikle yağlara karşı büyük bir savaşçı. Aynı zamanda en eski yöntemlerden biri. Mikrofiber bir bezi ılık suyla yumuşatın ardından sabunla birleştirin. Böylece ocağınız ışıl ışıl olacak, kolaylıkla temizleyebileceksiniz.

OCAK GÖZLERİ ÇIKIYORSA ONLARI ÇIKARARAK TEMİZLEYİN

Ocağınızı, ocak gözlerini çıkararak temizlemeniz ocağınızın bozulmasını engelleyecektir. Aynı zamanda içinde sabun, deterjan kalmasını önleyecektir. Özellikle yemek yaparken lekelerin en çok biriktiği yerdir.

TEMİZLİK SONRASI OCAĞI İYİCE DURULAYIN

Temizlik bitiminden sonra ocağınızı kalıntı bırakmadan durulamanız önemli. Islak ve temiz bir mikrofiber bezle ocağınızın yüzeyini durulayın. Bulaşık makinesine atmadığınız sökülebilen parçaları da elde yıkayabilirsiniz. Eğer iyi bir şekilde durulamazsanız ocağınız sorunlara yol açacaktır.

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