Sadece su ve sabun yeterli! İşte elektrikli ocak temizlemenin püf noktaları…

Mutfak temizliği için ocak önemli bir rol oynuyor. Özellikle de elektrikli ocakları temizlemek göründüğünden daha zordur. Çoğu kişi ocağın ovalanması mı yoksa nazikçe silinmesi mi gerekiyor bilmiyor. Temizlik meraklısı bir grup ocakların nasıl silindiğine dair sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. İşte elektrikli ocak silmenin püf noktaları…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:42

Temiz bir ocak mutfağınızın görüntüsünü tamamen değiştirebilir. Özellikle kuruyan yemek artıklarını çıkarmak oldukça zordur. Peki elektrik ocakların temizliğini nasıl yapmalıyız? Ocak silmek kolay gibi görünsede yanlış bir hareketinizde, ocağınızı bozabilir ya da herhangi bir zarar verebilirsiniz. Gelin bu püf noktalarına birlikte bakalım…

HER YEMEKTEN SONRA TEMİZLEYİN Mutfağınızın temiz görünmesini istiyorsanız ilk olarak ocaktan başlayın. Yemek pişirirken ocaklar yağ içinde ve yemek kalıntılarıyla kalıp kuruyor. Ardından sonraya bıraktığınızda çıkarması daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı yemeklerinizi pişirdikten sonra mutlaka ocaklarınızı temizleyin. Böylece işinizi kolaylaşacak.