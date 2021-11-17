Sağlığınızı tehdit ediyor! Mutfağınızda mikroplarla dolu 4 nokta

Mutfak temizlenmesi kaçınılmaz yerlerin başında gelir. Burada, bakterileri ve diğer kötü sürprizleri mutfağınızdan uzaklaştırmak için bu mikrop noktalarına ve temizleme çözümlerine daha yakından bakmamız gerek. Bu çözümleri, çok daha etkili hale getiren Klorobor, normalde çamaşır suyunun sebep olduğu sorunlara neden olmaz ve çamaşır suyu kullanan kişilerin %30'unda görülen astım rahatsızlığı ihtimalini ortadan kaldırır. Üstelik ambalajının yüzde yüz geri dönüştürülebilir olması ise hem çevreyi hem de sağlığınızı korumanıza imkan tanır.

Süngerlerinizi birkaç gün kullandıktan sonra bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine atın, ancak süngerleriniz veya bezleriniz aşınma için biraz daha kötü görünmeye başlar başlamaz, onları atın ve yenileyin.

MUTFAK EVİYESİ

Evye, elde yıkama, yemek ve bulaşık yıkamanın yanı sıra bazı istenmeyen sıvıların sıklıkla döküldüğü alanlardan biri. Bu nedenle mutfağın en çok bakteri üreyen bölümüdür aynı zamanda. Temizleme sıklığınız kadar temizlik sırasında hangi ürünü kullandığınız da büyük oranda önemlidir. Sıklıkla temizlik yapılan bu mutfaklarda, Klorobor'un ciltte tahrişe neden olmayan yapısı sayesinde istediğiniz sıklıkta kullanabilmenize imkan tanıyor.

Çözüm:

Lavabonuzu zaten kirli bir süngerle silmek, bakterilerden kurtulmanıza gerçekten yardımcı olmaz. Lavabonuzu haftada en az bir kez 7 litre su içerisinde çözündürdüğünüz Klorobor çözeltisini bir sprey şişesine alarak hem lavabonuzun hem de tezgahın her yerine sıkın ve 10 dakika kadar bekleyin. Ardından temiz bir bezle sıktığınız tüm alanları temizleyin. Bor içeren Klorobor, düşük toksisiteye sahip olması sayesinde hem yemek yaptığınız alanda bir kimyasala maruz kalmanızı önler hem de borun temizleme gücünü son noktasına kadar kullanarak eşsiz bir hijyen sağlar. Üstelik daha uzun süre bakterisiz ve tozsuz bir mutfağa sahip olabilirsiniz.